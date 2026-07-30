任內發生82死礦難　山西長治原市長陳向陽辭職24天後被查

5月22日，山西長治市沁源縣發生特大氣體爆炸事故，事故造成82人遇難、2人失聯、128人受傷住院。這是中國17年來最嚴重的礦難。據中央紀委國家監委網站7月30日消息，山西省長治市委原副書記，市政府原黨組書記、市長陳向陽涉嫌嚴重違紀違法，正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。



山西省長治市委原副書記，市政府原黨組書記、市長陳向陽被查。（央視新聞）

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據山西長治電視台報道，山西省長治市十五屆人大常委會7月6日舉行會議，會議表決通過了接受陳向陽因工作需要辭去長治市長職務請求的決定，報下次市人民代表大會備案。

5月22日，山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦井下發生瓦斯爆炸，事故共造成82人遇難、2人失聯、128人受傷送醫。23日，山西省長治市召開新聞發佈會，會上時任長治市委副書記、市長陳向陽起身鞠躬致歉。

事故發生後，山西多名官員接連落馬。結合山西省紀委監委網站及相關公開信息顯示，5月22日至7月30日，山西被查的省管幹部中，包括陳向陽在內，有6人曾長期在事故事發地長治市或沁源縣任職。

這是5月24日凌晨在山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場拍攝的救援機器人。（新華社）

長治市市長率領一眾官員，在記者會上向全社會鞠躬道歉，並向遇難者家屬表示深切哀悼。（Getty）

公開信息顯示，現年57歲的陳向陽是山西省長子縣人，擁有管理學碩士學位，2001年3月加入中國共產黨，他長期在山西工作，曾在西山煤電集團任職，擔任過山西省財政廳副廳長等職。2023年4月，陳向陽出任山西省長治市委副書記，市政府黨組書記、市長，直至辭職。

辭去市長職務24天後，7月30日，山西省紀委監委發佈消息，陳向陽涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。