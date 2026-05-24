山西礦難82死｜山西要求嚴查煤礦安全：發展絕不以犧牲生命為代價

5月22日，山西通洲集團留神峪煤礦氣體爆炸，事故導致82人死亡，2人失聯，128人受傷住院治療。5月23日晚間，山西省長治市召開新聞發布會，發布會現場，全體起立，向遇難人員默哀。山西省委書記唐登杰、省長盧東亮赴事故現場，並陪同副總理張國清察看事故現場情況。



5月24日，山西省安委會召開全體（擴大）會議，要求對全省煤礦領域安全風險隱患排查整治和各方面安全生產工作進行安排部署。會議以影片形式開到縣一級。



山西留神峪煤礦內部畫面。（央視新聞）

山西省委書記唐登傑出席並講話，省委副書記、省長盧東亮主持，省委常委、常務副省長董曉宇通報有關情況。省領導李金科、汪海洲、張碧湧、林紅玉、張韶華、景普秋、朱曉東、常書銘、徐朝鋒出席。

會議指出，這起事故造成重大人員傷亡，暴露出山西安全生產工作還有不少薄弱環節，代價極為慘重，教訓極其深刻。要求全省牢記發展決不能以犧牲人的生命為代價，時刻繃緊安全生產這根弦，切實增強抓好安全生產工作的責任感緊迫感，全面徹查整治煤礦領域安全風險隱患，狠抓安全生產各項措施落實，堅決防範遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

會議對做好長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故救援處置作出安排，強調要繼續全力開展事故救援，全面抓好傷員救治，妥善做好善後處置，配合開展事故調查。

會議指出，煤礦安全始終是山西安全生產工作的重中之重，要嚴格對照國務院安委會出台的礦山安全「八條硬措施」，深入開展全省煤礦領域安全風險隱患排查整治，做到全面整改、徹底整改，以實際行動確保硬舉措得到硬落實，從根本上扭轉煤礦安全生產事故多發的被動局面。

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會議要求強化煤礦重大災害治理，全面排查整治瓦斯、水、火、頂板、煤塵等風險隱患，紮實開展瓦斯和一氧化碳超限專項治理，切實提高風險隱患排查整改質量。要強化煤礦安全監管和現場管理，嚴格項目審批和安全生產許可，優化安全監管體制機制，常態化開展「體檢式」精查和隱蔽致災因素普查，狠抓「三違」行為整治，著力從源頭上解決煤礦領域存在的突出問題、共性問題、關鍵性問題。要重拳出擊「打非治違」，健全完善日常巡查、聯合執法、聯席會議等機制，強化舉報核查力度，深挖嚴查隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題，加強行刑紀銜接，對違法違規生產企業和實際控制人、相關責任人，對屬地管理、行業監管失職瀆職人員，依規依紀依法嚴肅追責問責。

會議指出，要持續狠抓非煤礦山（尾礦庫）、危險化學品、交通運輸、建築施工、冶金工貿、文化旅遊、燃氣、消防等重點領域風險隱患排查整治，建立發現問題整改清單，紮實推進問題整改「回頭看」，確保取得實實在在成效。要加強不放心非煤礦山精準監管，常態化開展「小化工」打非治違，紮實推進高層建築、經營性自建房火災風險隱患專項排查整治，嚴厲查處「三超一疲勞」等各類違法違規行為，加強煙花爆竹全鏈條監管，抓好學校周邊安全整治，推動各項安全管理措施落到實處。

同時，要聚焦安全管理薄弱環節，全面梳理現有安全生產制度體系，重點檢查安全舉措是否到位、監管執法是否到位、巡查發現是否及時、工作責任是否落實，推動各項制度措施真正「長牙」「帶電」。要堅持科技強安，加快高危行業、重點領域落後工藝技術設備、老舊裝置淘汰退出和更新改造，深入實施安全技能提升行動，切實提高本質安全水平。要聚焦近期天氣變化風險，立足防大汛、抗大旱、搶大險、救大災，統籌應對森林火災、強降雨引發的自然災害等，堅決打好防災減災救災主動仗。

會議強調，要切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。要進一步夯實扣緊責任鏈條，嚴格落實黨政領導責任、部門監管責任、企業主體責任，形成橫向到邊、縱向到底的安全生產責任體系。