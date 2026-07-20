長治市應急管理局局長張文波被查　山西礦難82死多名官員落馬

7月20日，據山西省紀委監委網站消息，長治市應急管理局黨委書記、局長張文波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

這是「5·22」山西沁源縣留神峪煤礦爆炸後，又一名被查的地方應急系統主要負責人。



5月22日，山西長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦井下發生氣體爆炸，造成82人遇難、2人失聯、128人受傷。

《中新社》報道，事故發生次日，張文波曾在新聞發布會上介紹搜救情況，並表示「這起事故性質極其嚴重，影響極為惡劣，將深刻反省，高度警醒」。

長治市應急管理局局長張文波被查。（網上圖片）

事故發生後，國務院迅速成立調查組，明確提出要「查清查透屬地管理、行業監管和企業責任」。

最先被問責的，是國家礦山安全監察局山西局監察執法八處，而監察執法八處是負責長治市轄區的安全監察工作。

6月22日，監察執法八處三級調研員耿青祿被查，通報明確標注「涉『5·22』事故」；7月2日，處長崔瑞軍被查；7月4日，一級調研員胡慧松、二級調研員於張慶同日被查，通報同樣明確標注涉「5·22」事故；7月18日，三級調研員李海潮被查。

至此，監察執法八處已有5名幹部因涉「5·22」事故落馬。7月13日，國家礦山安全監察局山西局黨組書記、局長胡海軍也被通報接受審查調查。

沁源縣應急管理局同樣被追責。6月7日，沁源縣應急管理局3名官員同日被查，黨委書記、局長孫曉曄，黨委委員岳曉東，執法一隊隊長張謙。

6月10日，山西省應急管理廳副廳長張和平被查，通報明確涉「5·22」事故。張和平長期在長治市工作，曾任長治市煤炭工業局局長、副市長，2023年任山西省應急廳副廳長。

6月2日，沁源縣委書記趙永進被查。6月11日，沁源縣人民政府黨組成員、副縣長魏小祥被查。6月18日，沁源縣召開幹部大會，宣布縣委書記、代縣長同時換人。