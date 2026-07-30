反應時間少於1秒 福建艦彈射空警-600畫面曝光 試飛員講述細節
撰文：林芷瑩
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7月30日，央視播出解放軍《制勝》主題片，首次公開中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦，成功彈射空警-600艦載固定翼艦載預警機的試飛畫面及細節。
試飛員楊勇曾遭遇萬米高空座艙失密重大險情，機艙持續漏氣極易造成缺氧昏迷。當時下方有民航航路無法立即下降，他強忍身體不適，堅守既定高度13分鐘，帶著完整試驗數據安全返航。
在艦載機飛行訓練期間，短短二十餘天，楊勇先後親歷戰友重傷、犧牲，部隊沒有一人退縮。隨着福建艦電磁彈射時代到來，空警-600艦載預警機試飛任務接踵而至。
艦載機試飛，往往意味著面對一片空白。楊勇介紹，空警-600艦載預警機的操控，不能完全照搬以往飛戰鬥機的經驗，他們在模擬器上進行大量訓練，一邊改進問題，一邊繼續推進試驗工作。
預警機的彈射速度，在短短幾秒從零衝至數百公里。彈射起飛後，飛行員要立即接桿操控飛機。同時，比起飛更難的是精準著艦，預警機風阻極大，氣流亂就會飄擺。沒有任何成熟經驗可供借鑑，楊勇和戰友反覆打磨，將彈射起飛後接桿操控時長壓縮至零點幾秒，逐一攻克海上彈射著艦多項試飛難題。2025年，海軍三型艦載機在福建艦完成彈射起飛和著艦訓練。
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從遼寧艦殲-15驚天一落到福建艦三型艦載機，完成彈射、著艦全流程試驗，中國航母戰鬥力實現跨越式升級。
楊勇榮立一等功1次、二等功3次、三等功4次。在他眼中，試飛沒有終點，只要還有未知領域、技術空白，艦載機試飛員就會一直飛下去，持續向海天深處開拓。
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