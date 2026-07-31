中企啟動676億元人民幣回購潮　關稅戰以來最大規模救市

中國企業正啟動自美國總統特朗普於去年升級關稅措施以來最大規模的股票回購行動，藉此遏制股市拋售壓力，並提振投資人信心。



《彭博社》報道，根據交易所數據，截至7月底，中國上市公司已宣布總額達676億元人民幣的股票回購計劃，規模接近去年關稅衝擊市場期間的水準。其中，寧德時代宣布最高將回購400億元人民幣股票，成為目前規模最大的回購計劃，工業富聯亦公布20億元人民幣的股票回購方案。

《彭博社》報道指出，近期全球股市出現拋售，市場對人工智能相關企業估值偏高及大規模資本支出的疑慮，是促使這波回購潮的重要因素。另一方面，中國官方亦持續推出穩市措施，包括公布新的支持政策，以及由「國家隊」資金進場，以提振市場信心。

報道介紹，目前情況與去年4月相似，當時在「國家隊」資金進場後，多家中國上市公司亦陸續推出股票回購計劃，以緩和市場跌勢。

中國股市7月表現疲弱，其中滬深300指數累計跌幅超過7%，以科技股為主的科創50指數則下跌約24%，創下2020年指數設立以來最大單月跌幅。分析人士表示，股票回購雖有助穩定市場情緒，但若要推動股市持續復甦，仍需企業盈利成長提供支撐；若基本面未見改善，政策支持及股票回購的效果可能僅限於短期提振市場信心。