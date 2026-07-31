特斯拉中國：剝離中國業務為與SpaceX潛在合併為不實消息
撰文：吳真銘
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7月31日，有消息稱，特斯拉（Tesla）正考慮出售或剝離其中國業務，旨在為與SpaceX的潛在合併交易創造條件，不過該計劃目前仍處於早期階段且存在變數。今日上午，特斯拉中國方面回應稱，此為「不實消息」。
此前，《華爾街日報》引述知情人士報道，特斯拉的高管已被告知，在與太空探索公司SpaceX的潛在合併之前，需為剝離中國業務做好準備。特斯拉的顧問已討論過包括分拆、出售或關閉中國業務在內的各種方案，將特斯拉在中國的業務包括位於上海的工廠進行剝離。
內媒《澎湃新聞》報道，特斯拉中國今日（31日）回應稱，此為「不實消息」。目前，以上海超級工廠為核心的中國市場，既是特斯拉全球最大整車產能基地與出口樞紐，也是其關鍵消費市場。
官方數據顯示，特斯拉全球訂單有一半以上由上海超級工廠交付。交付數據顯示，2026年上半年，特斯拉全球交付超83萬輛。其中上海超級工廠交付量近46.8萬輛，同比增長28.4%，產量創近三年同期新高。
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