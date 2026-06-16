Tesla自動落鎖失靈　車尾箱30萬現金遭偷　車主：疑感應到5樓手機

部分新能源車有人離車自動落鎖的功能，有了自動鎖車，你還會檢查車有沒有鎖嗎？



近日，上海市民董女士向上海市公安局虹口分局歐陽路派出所報案稱，她將車停在屋苑內，車尾箱中的30萬元（人民幣，下同）現金不見了！

女子放在特斯拉（Tesla）內的30萬現金不翼而飛，揭遭同小區住戶盜竊，自動落鎖失靈引關注。（微博@看看新聞Knews）

車主稱特斯拉未成功落鎖 疑感應到5樓的手機：

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董女士稱，自己剛出差回來，這筆鉅款從銀行取出後，就一直放在車尾箱內未曾挪動，如今卻「不翼而飛」了。

民警接警後，第一時間趕赴現場勘查，可結果令人費解：車輛外觀完好，絲毫沒有被撬動、破壞的痕跡。

董女士表示，自己習慣了特斯拉（Tesla）的自動落鎖功能，但自己住在五樓，車子就停在樓下，可能車輛感應到了董女士的手機，未能成功落鎖。

警方調查發現，董女士的車輛有兩次在凌晨一兩點落鎖的情況，經董女士確認，她未在此時間內操作過落鎖。

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警方調閲監控後發現了疑犯傅某，他在半夜打開董女士車的車尾箱，盜竊錢款後放至自己的車尾箱。

疑犯傅某也是屋苑業主，凌晨一點左右，他特意折返現場，把董女士車尾箱的物品全部整理復原，刻意抹去所有翻動痕跡。

民警火速上門拘捕傅某，當場起獲全部被盜的30萬元現金。被人贓並獲的傅某仍在狡辯，稱自己在屋苑內撿了一個包。

面對監控錄像、車載數據等，傅某再也無從抵賴，最終如實供述了盜竊罪行。

他表示，當晚下樓抽煙，發現董女士的車未落鎖，一時起了貪念，原本只想偷盜車內的小物件，沒想到發現了大額現金，於是鋌而走險。

目前，疑犯傅某因涉嫌盜竊罪已被依法採取刑事強制措施，被盜現金已被全部追回，案件正在進一步偵辦中。從市民報案到抓人追贓，全程耗時不足3小時！

警方提醒：車內別放貴重物品，停車記得鎖車。