陝西燒烤店「馬老闆竟撞臉馬斯克」 網民嘲：股價腰斬開新業務了
撰文：中天新聞網
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SpaceX創始人、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）到陝西開烤肉店？！據內媒報導，近日陝西銅川一間小吃店的老闆竟然撞臉馬斯克，影片迅速在社交平台走紅，不少網友紛紛認同表示相似度極高。
小吃店老闆撞臉馬斯克
近日，一段小吃店老闆撞臉億萬富豪馬斯克的影片在社交平台爆紅，引來大批網友按讚。當事人馬先生表示，他是從別人那裡聽說自己爆紅了，這兩天陸續出現十幾個人找他合照，店裡生意也比平常好上許多。
陝西馬老闆撞臉首富馬斯克 兩人眉宇間有神似之處：
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仔細看兩人的長相，的確有神似的地方。馬先生說，這並不是他第一次被說像馬斯克，只是之前都沒有照片流傳。爆紅之後他表示有點緊張，他稱可能會考慮開設個人帳號，看看能不能漲點粉絲。
據悉馬先生目前是小吃店合夥人，平時負責烤肉。對於爆紅之後有沒有打算其他發展？他表示還不確定，如果有合適的合作機會也不排斥嘗試。
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而這段影片爆紅後，網友也紛紛打趣：
「首富也是從基層一步一步做起的」
「建議店名改為Space X 燒烤」
「由於股價腰斬，馬斯克到中國開闢新業務了」
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