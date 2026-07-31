深圳寶安機場直達廣州白雲機場最快96分鐘　穗深城際全線貫通

大灣區交通網絡再有突破，穗深城際鐵路「竹料至新塘南段」於今日（7月31日）中午12時正式開通運營。隨著新路段通車，穗深城際鐵路實現全線貫通，兩大大灣區核心樞紐——深圳寶安國際機場與廣州白雲國際機場正式實現軌道直連，進一步加速構建大灣區「一小時生活圈」。



據了解，新線路車票現已正式開售。開通初期，每日將安排2對列車往返「深圳機場站」與「白雲機場北站」，全線全程最短運行時間僅為1小時36分鐘。



廣州城際網示意圖。（深圳發布）

穗深城際鐵路「竹料至新塘南段」正式開通。（深圳發布）

新增7車站全長48.2公里

本次開通的穗深城際鐵路（竹料至新塘南段）全長48.2公里，共新設7座車站，包括鐘落潭東、九佛、佛塱、新龍、鎮龍、永寧北及永寧南。

新路段通車後，將與此前已營運的「深圳機場至新塘南段」無縫對接。整條穗深城際鐵路將直貫廣州白雲國際機場、中新廣州知識城、增城開發區以及深圳寶安國際機場等重要經濟與交通樞紐，大幅提升旅客跨城出行的便利度。

穗深城際鐵路「竹料至新塘南段」正式開通。（深圳發布）

此外，該線路全面支援「城際鐵路公交化多元支付 + 12306」雙票務系統。乘客除了可使用傳統的鐵路12306網站或APP購票外，亦可直接使用城際鐵路公交化多元支付系統（如乘車碼或刷卡），或於車站現場的自動售票機及人工窗口即時購票，搭乘極為靈活。

此次貫通營運將強化深圳、廣州、佛山、惠州、東莞、肇慶及清遠等7個城市之間的軌道交通網絡聯繫，為大灣區一體化發展注入新動力。