APEC｜外交官提前參訪體驗深圳高科技：任何產品都離不開中國製造

今年11月，APEC將在深圳舉辦，隨著峰會鄰近，愈來愈多外國官員、遊客來到深圳。據新華社報道，7月29日，亞太發展故事——「新時代·發現中國」外交官參訪活動在深圳舉行，外交官們在深圳體驗各類科技，感受深圳發展。



深圳城市自主圖書館。

「小圖小圖，我想借一本《西遊記》。」在深圳圖書館北館一樓，一名深圳市民站在智慧屏幕前通過對話和掃碼借閱。約十分鐘後，這本書便出現在了二樓借閱服務區的智慧調閱取書櫃里。

據現場工作人員介紹，圖書館的分揀系統每小時最多分揀1萬多冊圖書，立體書庫占地近3000平方米，通過協同作業實現紙本文獻的高密度存儲和動態調配。

看到這一場景，來自波斯尼亞和黑塞哥維那駐華大使西尼沙·貝爾揚表示，「這個圖書館非常具有未來感。在深圳親身感受中國的發展，對每個人來說都是一種奇妙的體驗。」

APEC11月將在深圳舉行，外交官參訪體驗深圳高科技。（新華社）

在深圳（龍華）國際合作中心，外交官們一一體驗人形機器人、AI質檢儀、3D智能體測鏡等產品。國家高性能醫療器械創新中心和利亞德南方總部的各式LED產品也讓外交官們紛紛稱讚。西尼沙·貝爾揚認為，中國已在許多領域成為真正的全球引領者，「中國在過去幾十年間發展如此之快，現在幾乎任何產品都離不開中國製造。」

泰國駐廣州總領事沈勇俊表示，泰國與中國尤其是深圳在眾多領域具有廣闊的合作空間，他表示，「深圳是世界的窗口，不斷展示新技術和新產品。我希望有更多有潛力的中國投資者願意來泰國投資。」

此外，韓國駐華大使館文化新聞官鄭永均表示，「我非常期待今年11月亞太經合組織領導人非正式會議的成功舉辦。」他希望在經貿交流的基礎上，中國與韓國以及亞太國家之間能夠進一步深化人文層面的相互理解。