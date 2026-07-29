滬六旬漢墮投資騙局被呃594萬　贓款｢穿越｣千里入深圳水貝變金條

近日，上海浦東一位六旬居民楊先生在網絡上刷到推薦炒股的帖文，不到一個月時間轉帳近600萬（人民幣，下同），而他的錢轉出後不到幾分鐘，就已「穿越」到1400多公里外的深圳水貝黃金珠寶市場，變成某金店內一根根金條，隨後被鑿掉編號，瞬間「洗」得乾乾淨淨。由於該金店十天成交近4000萬，引起相關部門關注。案發後，洗錢團伙數名成員悉數落網。



楊先生在不到一個月的時間裏前後轉賬594萬，隨後對方失聯。（上海電視台《案件聚焦》）

投資群組兩個月即遭「洗腦」 上海漢594萬積蓄一個月清零

據上海電視台節目《案件聚焦》7月27日報道，三個月前，楊先生在網上刷到一條推薦炒股的帖文，添加了自稱「漫漫」的投資老師微信，隨後被拉入一個投資群組。群內不僅有炒股知識分享，更頻繁推介外幣和虛擬貨幣投資，曬出的收益高得離譜。

聊了兩個多月，楊先生徹底放下戒心。此時，「漫漫」給他發來一個國內企業帳戶，聲稱把錢打過去，她會幫忙操作，過幾天連本帶利歸還。就這樣，在不到一個月的時間裏，楊先生先後轉出594萬元。可當最後一筆錢轉出後，「漫漫」便再也聯繫不上。

楊先生報警後才發現，他的錢從未進入什麼「投資帳戶」，而是直接打入深圳水貝一家金店的帳戶。

深圳水貝黃金市場。（深圳特區報）

中介冒簽合同洗贓款 金店10天成交4000萬惹警覺

經調查，這是一條分工明確的洗錢產業鏈。在楊先生轉賬前，中介鄭某、林某找到金店老闆張某，聲稱要購入兩噸黃金作商會分紅。

與金店簽約時，中介帶來一名自稱「鄒某」的人，但店員發現他與身份證照片完全不符便拒絕簽合同，中介急致電張某打圓場：「只是吃胖了。」張某未有追問便簽約。

相關部門注意到，在案發前兩個月，該金店總共做了兩百多萬的生意，而這十天內卻成交了近4000萬。（案件聚焦）

合同簽下後，買家一直不提貨。直到楊先生首筆轉賬當日，買家突然要求「立即付款、立即取貨」，更派人緊跟員工到金庫門口，金條一取出即被拿走，隨即鑿掉編號，輾轉不知所蹤。

值得注意的是，案發前兩個月，該金店總營業額僅200多萬元，而這十天內成交額卻逼近4000萬元，異常交易數據引起有關部門注意。

深圳水貝是國內最大的黃金珠寶集散地。（央視新聞）

金店老闆稱「不知情」仍判囚 法官：未履行反洗錢義務

案發後，洗錢集團成員黃某、陳某、鄭某、林某及冒名者悉數落網。金店老闆張某雖聲稱「不知情」，但檢察官查明其未履行反洗錢盡職調查義務，明知多處疑點仍「睜一隻眼閉一隻眼」，並以「行業慣例」為託詞。

最終，張某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判有期徒刑三年九個月，並處罰金二萬元；黃某、林某、鄭某等人分別被判三年四個月至三年七個月不等。