內蒙古百億儲能項目工程塌方造成4死6傷

今日（31日）凌晨3時50分許，位於內蒙古的中鐵建烏蘭察布市卓資縣壓縮空氣儲能項目中鐵十五局施工隧道標段發生塌方，事故造成4人死亡、6人受傷。



烏蘭察布壓縮空氣儲能項目。（新華社）

據新華社報道，31日凌晨3時50分許，中鐵建烏蘭察布市卓資縣壓縮空氣儲能項目中鐵十五局施工隧道標段發生塌方，事故造成4人死亡、6人受傷。救援力量第一時間到達事故現場開展救援處置，傷員救治、現場處置、事故調查和其他後續工作正在進行中。

公開資料顯示，烏蘭察布卓資縣105萬千瓦/630萬千瓦時壓縮空氣儲能項目總投資近百億元，佔地面積達700畝，也是目前全球總裝機最大的壓縮空氣儲能項目。項目採用「深地空間+人工硐室儲氣」創新技術路線，融合先進絕熱工藝，建成後能量轉換效率可突破65%，是區域綠色低碳發展的重點工程。

該項目於去年6月30日開工，原計劃2026年12月31日建成投用。建成後，年發電量約20億千瓦時，減排二氧化碳超160萬噸，將增強華北電網調峰保障能力。