眼鏡蛇蛇頭斬斷5分鐘後竟｢復仇｣！浙江老翁遭反咬手腫如茄子險死

「誰知道那蛇，頭都斷了，還能咬人……」諸暨72歲的張大爺（化名）躺在病牀上，看着好不容易已經保住的手臂，眼眶泛紅。「他不是被一條蛇咬傷的，而是被一條眼鏡蛇的蛇頭咬傷的，一度生命垂危。」經過浙江省中醫院多學科團隊共同努力，在手術、抗蛇毒血清、中藥等中西醫結合治療下，成功保住了性命，也保住了被咬的左手。



幾分鐘後，蛇頭突然「復仇」

5月一個下午，天氣已經頗為炎熱，老釣友張大爺特地選了一處人跡罕至的河邊釣魚，結果闖進了一條眼鏡蛇的「地盤」。

眼鏡蛇（示意圖/Unsplash）

憑藉多年的戶外行動經驗，張大爺認為退縮反而可能遭到攻擊，更加危險，想起了《亮劍》裏的經典台詞——狹路相逢，勇者勝！於是，小心翼翼地拿出隨身攜帶的挖土鏟子，照着看起來像要發起攻擊的眼鏡蛇就是一鏟子，這勢大力沉的一擊把蛇甩到一邊，感覺並不安全的張大爺跨步上前，順勢又是一鏟子下去，把蛇頭切了下來。

眼鏡蛇被殺死了，蛇頭也已經不會動了，張大爺便隨意用手去撿——就在他左手觸碰蛇頭的一剎那，已斷離約5分鐘的蛇頭猛然張開嘴巴，毒牙狠狠刺入他的掌心。

就像被電擊了一下，疼得我『啊』一聲，接着看到蛇頭還死死咬着不放。

張大爺回憶。他用力甩掉蛇頭，急忙往醫院趕，傷口很快發黑腫脹，不到20分鐘就開始胸悶、眼花、噁心嘔吐。強撐到當地醫院緊急處理後，迅速轉至浙江省中醫院錢塘院區急診醫學科。

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入院即告危：神經毒、細胞毒雙重侵襲

入院時，張大爺左手從拇指到肩膀，已經腫得像紫茄子，咬傷處皮膚發黑壞死，局部温度明顯升高。他表情痛苦，呼吸急促，心電監護顯示心率120—130次/分、血壓持續降低至80/42mmhg。急診醫生檢查後發現，患者出現眼瞼下垂、視物模糊、吞嚥困難等神經毒症狀，同時肌酸激酶5979U/L，降鈣素原17.269μg/L等指標飆升——這是典型的眼鏡蛇毒液引發的「神經-細胞-心臟」三重中毒。情況非常不容樂觀，若不及時救治，必有生命危險。

張大爺左手從拇指到肩膀，已經腫得像茄子，咬傷處皮膚發黑壞死，局部温度明顯升高。（第一現場）

於是，醫院當即啟動綠色通道，張大爺立刻被推進搶救室進行搶救，同時使用蛇毒血清，完善術前準備。

手術清創：搶在壞死蔓延之前

主刀醫生迅速實施「左上肢肌肉筋膜切開減壓術、上肢靜脈取栓術、創面封閉式負壓引流術」。經過多科室的共同努力，張大爺順利度過重症階段轉回普通病房。

但患肢感染重，張大爺仍要面對極高的截肢風險。因此普外科王城磊主治醫生為其制定了系統的保肢方案。擴創引流、蠶食清創、負壓技術、人工真皮移植……經過2個月的努力，創面修復成功，張大爺的右手保住了。

真正的康復，從術後第一天開始。護理團隊為張大爺量身定製了「早期活動+心理安撫+中藥外敷」三位一體的護理方案。

通過傷口分期管理，目前患者已經痊癒出院。出院時，張大爺及家屬向王永高主任醫療團隊和護理團隊送上錦旗，表示感謝。

專家提醒：避而遠，保平安；若被咬，速就醫

醫生提醒，爬行動物頭部離體後，仍可通過脊髓反射維持數十分鐘甚至更長時間的攻擊行為，蛇頭咬合力和毒腺注射功能依然存在。一旦被毒蛇咬傷，應記錄蛇的特徵（有條件的情況下最好拍照，以便醫務人員辨認，提高治療精準度），去除傷肢上的首飾和緊身衣物，保持靜卧，儘快送往有抗蛇毒血清的醫院。切忌用嘴吸、亂切傷口、敷草藥或劇烈奔跑。

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