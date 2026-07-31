北京加碼擴內需　發改委：加緊制定五年方案提振消費與投資

中共中央政治局日前提出下半年將「加大擴大內需」後，國家發展和改革委員會表示，正加緊制定《擴大內需戰略實施方案（2026至2030年）》，並將會同相關部門，以「更大力度、更實舉措」有效擴大國內需求。



內媒《澎湃新聞》報道，國家發改委7月31日上午舉行記者會，國民經濟綜合司副司長周宏偉在會上表示，發改委正加緊研究制定《擴大內需戰略實施方案（2026至2030年）》，將透過提振消費及擴大有效投資，推動內需持續增長。

在消費方面，周宏偉表示，發改委將堅持「惠民生」和「促消費」緊密結合，大力提振消費。他表示，首先將提升居民消費能力，深入實施就業優先戰略，持續開展大規模職業技能提升培訓，並透過多種渠道促進居民增收；其次將挖掘服務消費潛力，因應不同群體需求擴大優質供給，完善生活服務消費。

周宏偉並指出，官方將推動智能產品消費，增加AI手機、AI電腦、智能穿戴裝置及智能型機器人等新一代智能終端產品供給，同時拓展智能體服務。在投資方面，他表示，發改委將堅持「投資於物」與「投資於人」相結合，激發投資內生動力。其中包括加快落實擴大有效投資政策，把握第三季施工旺季，加快8000億元人民幣新型政策性金融工具資金投放及使用，並加快地方政府專項債發行，提高民生類項目政府投資比重，以帶動需求回升。

此外，官方將推動「十五五規劃」提出的109項重大工程加快落地，同時推進「六張網」建設，包括水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網及物流網。

周宏偉表示，官方亦將持續激發民間投資活力，完善民營企業參與國家重大項目建設的長效機制，並發揮財政及金融協同促內需專項資金作用，支持擴大民間投資，推動基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）擴容提效。

據報道，國家發改委副主任王昌林早於1月20日在國務院新聞辦記者會上，已宣布將研究制定《2026至2030年擴大內需戰略實施方案》。此次在中共中央政治局會議將擴大內需列為下半年經濟工作重點後，相關方案制定工作再次受到外界關注。