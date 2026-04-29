Meta併購Manus被叫停　央視：禁止企業「洗澡式出海」

中國叫停人工智能企業Manus的收購案，中國央視報道稱，Manus併購案被禁止，首先禁止的就是企業「洗澡式出海」的不合規做法。



Meta收購中國初創AI企業Manus的計劃被叫停。（Getty）

操作涉及核心業務由中國向境外的整體轉讓

央視新聞周二（4月28日）發布關於Manus被禁止收購的報道，以題為《中方禁止Manus併購案，禁止的是什麼？》提出，這宗併購案涉及國際環境、關鍵技術、數據安全、資本運作，觸發外商投資安全審查，並不多見，卻十分典型。首先禁止的，就是企業「洗澡式出海」的不合規做法。

報道引述業內知名律師稱，Manus併購案涉及將境內的人工智能（AI）業務資產轉移到境外，並最終出售給境外公司Meta，依據中國的《外商投資安全審查辦法》，即便前期的向外遷移發生於創始人控制的關聯主體之間，後續交易仍會被納入外商投資安全審查視野。

而且，Manus將總部遷至新加坡，而當時其核心業務還在中國境內，此後，公司將與核心業務相關的主要人員、技術等關鍵資產也陸續向境外轉移，同時境內的Manus公司被逐步與核心業務剝離，僅保留非核心業務的存量運營。

報道稱：「整個操作最終實現了Manus系公司的核心業務由中國境內向境外的整體轉讓，觸發了跨境投資交易的合規風險。」

人員、技術等流動關乎中國利益 涉及安全風險

除了「洗澡式出海」，其次，禁止的是開放中的安全風險。

央視稱，中國建立外商投資安全審查制度的根本目的，在於平衡對外開放與國家安全之間的關系。這是世界許多國家的通行做法。為確保監管的實效性，各國安審制度普遍會採取實質大於形式穿透審查，以及必要時監管主動介入的做法，中國的安審制度也不例外。

報道指出，Manus早期主要研發在中國，技術團隊是中國工程師，這些關鍵特徵決定了其人員、技術、數據的流動必然與中國利益產生關聯。「根據《外商投資安全審查辦法》，此類技術相關投資活動，應依法接受安全審查」。

國家發改委資料圖片。（視覺中國）

強調依法監管與對外開放並不矛盾

報道最後稱，擴大高水平對外開放已被寫進中國「十五五」規劃綱要，依法監管是有序對外開放的必要措施，與鼓勵外資在華興業投資並不矛盾。「越開放越要重視安全，明確安全邊界，才能讓合規外資吃下『定心丸』」。

中國國家發改委星期一（4月27日）公布，下設的外商投資安全審查工作機制辦公室對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

中國外交部發言人林劍周二被問及此案時表示，這是中國政府依法依規做出的決定，「作為原則我想強調，中國政府依法依規對外商投資進行審查，並作出有關的決定」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

