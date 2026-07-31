機器狼扛火箭筒搶灘　解放軍軍兩棲部隊告別人海衝鋒

解放軍近年持續推動兩棲作戰轉型，近期演習中更出動搭載單兵火箭筒的無人「機器狼」擔任突擊先鋒，掩護後續部隊搶灘登陸，顯示兩棲部隊正逐步由傳統集群衝鋒模式，轉向無人裝備前出、多兵種協同的新型作戰模式。



《解放軍報》報道，解放軍陸軍某旅近日舉行一場搶灘登陸演習，演習中由無人「機器狼」搭載單兵火箭筒率先突擊灘頭，掩護後續突擊分隊加速推進，完成搶灘登陸任務。

機器狼扛火箭彈搶灘，解放軍兩棲部隊不再人海衝鋒，單兵人手一支火箭筒＋會開無人艇才算合格。（央視軍事頻道）

曾於2017年獲授「時代楷模」稱號的兩棲合成旅車長王銳表示，服役15年來，部隊愈來愈多時間投入浪濤與岸灘間的實戰化訓練，如何做到「登得上、站得住」，同時降低部隊傷亡，已成為兩棲部隊轉型升級的重要課題。

王銳指出，兩棲部隊執行登陸作戰時，戰鬥強度高，過去依靠大規模集群衝鋒的作戰方式，容易造成重大傷亡。如今改由無人裝備率先開路、人員隨後推進，不僅有助提高登陸成功率，也能有效降低戰損，提升整體作戰效能。他表示，近兩年重型合成營的作戰模式已出現重大變革，合成作戰理念正逐步下沉至連級甚至班組層級。

「過去以戰車為核心的編組方式，如今已要求每名官兵成為『步兵＋』，除了具備基本步兵戰技外，還須同時掌握偵察、情報、突擊及保障等多項能力，形成更全面的作戰能力。」

王銳指出，要成為一名合格的「步兵＋」，除熟練操作單兵火箭筒外，也必須掌握無人艇、無人機及「機器狼」等無人裝備的協同運用。同時，王銳也形容如今官兵必須做到「上知天上飛的，下知水裡游的」，因為現今灘頭上衝鋒的不再只有士兵，還包括搭載火箭筒的機器狼群，這正是解放軍兩棲部隊近年推動無人化、體系化作戰轉型的重要變化。