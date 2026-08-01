重慶彭水山泥傾瀉51死　網格員龔寶冬帶民眾撤離卻遇難被評為烈士

重慶市彭水縣漢葭街道7月17日發生大型山泥傾瀉，現場救援指揮部於30日晚表示，至今找到並確認51人遇難，仍有10人失蹤。在這場事故中，一名帶頭撤離群眾的「00後」網格員（內地社區工作人員）龔寶冬不幸遇難。7月31日，重慶市人民政府發布關於評定龔寶冬同志為烈士的批覆。



龔寶冬。（中國青年網）

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

重慶市政府在對彭水苗族土家族自治縣人民政府的批覆中稱，「龔寶冬同志在彭水縣山體崩塌災害中，組織群眾避險撤離時不幸犧牲，死難情形符合《烈士褒揚條例》評定烈士的有關規定，市政府同意評定龔寶冬同志為烈士」。

重慶山泥傾瀉｜挨家敲門預警疏散 網格員最後撤離遭碎石擊中被埋

據此前《央視新聞》等報道，7月29日凌晨4時，救援人員在深度搜尋彭水山體崩塌災害現場C區深處時，發現遇難人員遺骸，經DNA鑑定，確認為龔寶冬。

龔寶冬開展日常巡查工作。（新華網）

龔寶冬出生於2000年12月，畢業於西南政法大學。2025年5月，考入漢葭街道沙沱社區做專職網格員。7月17日事發當日上午，沙沱社區接到持續落石險情，龔寶冬與同事趕赴現場核查隱患，成功組織60餘名群眾撤離。

今年34歲的網格員彭迪在疏散當地居民過程中被碎石擊中受傷住院。（重慶日報）