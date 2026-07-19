重慶山泥傾瀉｜道路封死貨車難入　市民｢摩托大軍｣日夜兼程送水糧

重慶市彭水縣漢葭街道（烏江三橋附近）於7月17日突發山體崩塌（山泥傾瀉），導致下方多棟居民樓垮塌，多人被埋。截至目前，現場已累計搜救出18人，其中8人死亡，10人送院救治，目前仍有34人失聯。灾难發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，財政部、應急管理部亦緊急預撥5000萬元人民幣中央自然災害救災資金，支持當地開展搶險救援。目前，當地共800餘人、1100餘台套裝備在現場採取「機械掘進+人工排查」方式徹夜救援。



據內媒《潮新聞》報道，除了官方的全力搜救，彭水縣城街頭連日來更湧現了一支由市民自發組成的「摩托（電單車）大軍」，他們無懼險滑的山路，日夜兼程義務為災民安置點搶運生活物資，用引擎的轟鳴聲串起生命的希望。



重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

重慶山泥傾瀉事故救援現場。（人民網）

山體崩塌發生後，消息迅速傳遍整個縣城，剛開始市民不知道該做甚麼，有人抬著水往社工中心跑，有人在朋友圈打聽哪裡需要幫忙。隨後，零散的熱心市民迅速組建了志願群，群組訊息瞬間被「現場能不能進？」、「缺甚麼物資？」、「需要我搭把手不？」等詢問刷屏。

由於通往安置點的山路窄彎多，大貨車無法開入，小汽車又極易造成交通堵塞，群內有人提出「電單車送進去最合適」。

重慶山泥傾瀉，民眾自發組織電單車大軍運送物資。（潮新聞 受訪者供圖）

重慶山泥傾瀉，民眾自發組織電單車大軍運送物資。（潮新聞 受訪者供圖）

「電單車我們隨時待命。」窗簾店老闆小蝶發出第一條訊息後，市民思雨、花店老闆、紋身店老闆等不同職業的彭水市民紛紛跟進，群組瞬間被滿屏的「24小時待命」淹沒。雖然社工反覆勸阻大家千萬別盲目衝往現場以免造成更大的傷亡或者麻煩，但所有志願者都依然等待調度，一收到指令，電單車的引擎便相繼發動。

距離山體崩塌地僅幾百米路程的沙沱社區，目前被設為受災群眾安置點，數百名群眾在此暫住，該處也成為了最擁擠的物資中轉站。

據報道，越往沙沱社區走，臨江的彎道便越急，大貨車只能停在路口卸貨，唯有靈巧的電單車能碾過碎石子、飛馳過被河水漫過的山路，將物資送入山區。彭水縣城的街道上停滿了掛著「渝」字頭號牌的各式電單車，車尾的塑料筐裡捆著一箱箱由志願者加固的礦泉水。

隨着救援進入第二天，「摩托大軍」的隊伍越來越長。沿街商戶主動騰出空店面供志願者囤放物資，西瓜、麵包、消毒濕巾等堆積如山。從高樓俯瞰，整條街攢著密密麻麻的人車，尤其在深夜裡，電單車的車燈匯成一道道紅色的光流，在險峻的山路間穿梭。

參與運輸的市民文女士透露，她第一趟送物資時，看到救援人員安全帽上厚厚的灰塵和額頭上的勒印，心裡直發緊。而許多騎手根本不統計自己跑了多少趟，車沒油了就加，衣服濕了又乾，胳膊被繩子勒出紅印也毫無察覺。當被問及累不累時，他們只是沙啞地回應：「人家在裡面刨石頭救人，我們就跑跑腿，真不算啥。」

救援期間，有消息稱，一名社區工作人員提前發現落石並成功組織60多名群眾安全轉移，但走在最後疏散群眾的網格員彭迪被碎石擊中掩埋，另有一名「00後」網格員龔寶東失聯。

今年34歲的網格員彭迪在疏散當地居民過程中被碎石擊中受傷住院。（重慶日報）

不過，正當悲傷蔓延之際，現場傳來喜訊，在一隻搜救犬的幫助下，救援人員發現了生命跡象。好消息傳開後，整條街瞬間沸騰，有人激動得大喊，有人笑著流淚。文女士表示，那一刻覺得壓在心頭的石頭被掀開了，「摩托大軍」的油門踩得更響、裝貨更快了，「現在有了好消息，跑起來更有勁兒了！快點，再快點，底下有人在等我們！」

目前，彭水縣的志願群已演變成四個，越來越多市民加入「隨時待命」的行列。沙沱社區街口，電單車依然一輛接一輛地出發、返程。雖然車主們大多叫不出彼此的名字，但他們說，每個人都是這座山城的普通人，路熟、有輛電單車，「能搭把手就搭把手」。