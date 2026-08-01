北上注意｜廣州7月雨日24天破歷史紀錄　預計8月再迎4輪暴雨

廣東8月首日即迎來新一輪強降雨！受季風槽北抬影響，今日廣東多地出現暴雨及大暴雨，廣州錄得1小時降雨量達20毫米，深圳也出現大雨局部暴雨，最大累計雨量76.0毫米。7月，廣州雨日多達24天，打破1951年以來7月雨日最高紀錄。據廣州天氣信息，7月多雨的勢頭將要延續到8月，8月預料將有4輪暴雨。



今日天氣亦影響廣州白雲機場的航空交通。受雷暴及大陣雨影響，截至今日15時35分，廣州白雲國際機場已有42班延誤逾一小時的出港客運航班，機場方面隨即啟動航班大面積延誤應急處置藍色回應。



廣東遭遇季風槽影響，廣州等地降暴雨和大暴雨。（中國新聞網）

廣州市氣象部門數據顯示，7月廣州平均雨日高達24天，較近十年平均值的17天整整多出一星期，打破自1951年有紀錄以來的7月最高紀錄。

然而，大雨並未停歇。氣象部門預測，廣州8月降水將持續偏多，全市平均降水量預計達300至330毫米，較近30年同期偏多一至二成。預料整個8月將有4次主要降水過程：8月1日—3日大雨，局部暴雨；8月12日—14日，大到暴雨，局部大暴雨；8月21日—22日：中到大雨，局部暴雨；8月26日—30日：暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。

期間降雨將在8月7日至10日短暫減弱，並在8月8日—9日及15日—18日出現兩次酷熱高溫天氣。

深圳未來十天天氣預報。（深圳天氣）

而深圳同樣受季風加強影響，8月1日16時許已出現大雨局部暴雨，福田區默林水庫站錄得最大累計雨量達76.0毫米。深圳市氣象台預測，1日夜間至3日降雨仍然頻密，有大雨至暴雨、局地（特）大暴雨，4至5日雨勢始微減。