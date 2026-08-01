山西精神科醫生美顏證件照爆紅　掛號約滿網民笑言：可治好抑鬱症

山西醫科大學第一醫院精神科醫生郎小娥，近日因一張加了美顏濾鏡的誇張證件照意外走紅，照片中精修的美貌與她日常沉穩幹練的形象形成巨大反差。不少網民笑指，「打破對精神科醫生嚴肅的刻板印象」，更有網民調侃「沒掛號就看好了抑鬱症！」



郎小娥醫生因一張加了美顏濾鏡的誇張證件照意外走紅。（互聯網圖片）

有網民找到郎小娥醫生的日常生活照，兩者對比差距甚大。（互聯網圖片）

據《荔枝新聞》報道，郎小娥醫生的證件照濾鏡修飾力度非常大，瓜子臉、大眼睛、空氣劉海……完全就像漫畫的女生。隨着照片爆火，有網民找到郎小娥醫生的日常生活照，赫然發現兩者差距甚大，現實中她是幹練沉穩、經驗豐富的業界權威醫師。

看到這種巨大反差，不少網民被戳中笑點，紛紛調侃「打破對精神科醫生嚴肅的刻板印象」，還有人說「沒掛號就看好了抑鬱症」、「這個精神狀態很超前」、「真的好好笑」。

更換後的工作照。（互聯網圖片）

郎小娥醫生隨後更換了工作照。（互聯網圖片）

隨着網絡熱議越來越多，8月1日，據「山醫大一院精神衛生科」公眾號，官方小程序預約掛號頁面顯示，郎小娥醫生照片已換成比較正式的工作照，8月3日上午門診已約滿。看到郎小娥醫生新的工作照時，有網民也調侃「其實不用那麼嚴肅」、 還是原來的好看」。

據了解，郎小娥為醫學博士、教授及博導，主要研究抑鬱症及青少年心理障礙，是山西省精神科專科聯盟醫療質控中心主任。