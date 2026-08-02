國內新冠陽性率破20%　中疾控：屬周期性波動，未發現新型變異株

國內新冠疫情佢處於中流行水平。中國疾病預防控制中心（下稱中疾控）最新發布的全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況顯示，新冠病毒檢測陽性率還在呈上升趨勢，目前主要流行株仍為NB.1.8.1變異株譜系，南方省份檢測陽性率顯著高於北方省份，15至59歲病例組檢測陽性率最高。



中疾控最新數據顯示，2026年第30周（2026年7月20日至2026年7月26日），全國哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位病原體中，第一位是新冠病毒，陽性率達到20.3%，陽性率環比前一周的16.3%增加了4個百分點，代表每5個人中就有1人檢測出新冠陽性。

哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本病原體核酸檢測陽性率每周變化趨勢。（中國疾病預防控制中心）

住院嚴重急性呼吸道感染病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位病原體中，新冠也排在第一位，陽性率為9.5%，陽性率環比前一周也提升了3.3個百分點；其次為流感病毒（14.5%）、腸道病毒（5.9%）。

新型疫情總體上處於中流行水平，主要流行株仍為NB.1.8.1變異株譜系，南方省份檢測陽性率顯著高於北方省份，15至59歲病例組檢測陽性率最高。

新冠病毒檢測。（小紅書）

中國疾控表示，新冠病毒感染乙類乙管以來，已成為常見多發的呼吸道傳染病，國內每年均發生1至2次疫情波動。此次上升仍屬周期性波動，強度與前兩年相當。

疾病嚴重程度未發生變化，以輕型感染為主，長者、患有慢性基礎性疾病者仍是重症發生的高風險人群，特異性治療藥物有效。監測未發現重大公共衛生風險的變異株，也未發現疫情波動對整體醫療秩序造成明顯影響。

為防範呼吸道傳染病疫情，建議公眾採取個人防護措施，包括佩戴口罩、保持良好衛生習慣、倡導健康生活方式、積極主動接種疫苗。