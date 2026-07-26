DeepSeek據報叫停第二輪融資　或因梁文鋒不滿投資人會議內容外泄

據彭博7月25日引述知情人士報道，中國人工智能企業DeepSeek（深度求索）已口頭通知第二輪融資的潛在投資者，暫停原定於未來幾天內簽署的投資協議。報道指出，融資暫停的部分原因在於，創辦人梁文鋒對首輪融資期間與投資者的對話內容遭外泄感到不滿。



據報，DeepSeek已口頭通知第二輪融資的潛在投資者，暫停原定於未來幾天內簽署的投資協議。圖為DeepSeek辦公室所在建築外可見DeepSeek AI標誌。(Reuters)

日後或重啟融資

報道指出，DeepSeek已口頭告知部分潛在投資者，不會像預期那樣在未來幾天簽署投資協議，但可能會在日後重啟交易流程。

觸發融資暫停的關鍵事件，是一份據稱來自梁文鋒與投資者的內部講話在網上廣泛流傳。據此前報道，這場交流實際發生於5月20日，持續接近4小時，期間梁文鋒向投資者闡述了公司願景、開源與商業化的矛盾、未來AGI技術路線及算力瓶頸等議題。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

據流出的內容，梁文鋒在會上強調DeepSeek並非以商業利益最大化為目標，而是「只賺一個合理的利潤」。他亦提到中國AI人才儲備並不缺乏，差距更多來自算力資源投入，並稱DeepSeek與美國的差距可能落後兩年，但僅用美國二十分之一的算力便取得現有成果。他還認為國產晶片替代迎來歷史性機會，英偉達CUDA的護城河正快速被瓦解。

近期，DeepSeek完成了公司首次外部股權融資，募資總額約70億美元。在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會。（騰訊科技）

根據工商變更資料，DeepSeek首輪外部集資已於近期正式落地，此次集資總額超過70億美元（約546億港元），創下國產大模型公司的集資紀錄。

據彭博社，DeepSeek原計劃在第二輪融資中籌集至少100億元（人民幣，下同）的額外資金，最終金額視簽約投資者數量而定，該公司的目標是實現至少4800億元的投前估值。與此同時，公司已在籌備IPO，最快今年底遞交申請，2027年掛牌上市。