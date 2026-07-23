胡錫進籲楊植麟、梁文鋒暫勿赴美　憂遭羅織罪名成「孟晚舟2.0」

2026年7月，中國人工智能領域接連取得突破。繼DeepSeek V4正式版發佈後，月之暗面（Moonshot AI）推出的Kimi K3亦在大模型能力上迅速逼近美國頂尖水平。然而伴隨技術突破而來的，是美國政界與AI巨頭對中國公司「竊取知識產權」的密集指控。



對此，《環球時報》前總編輯胡錫進7月23日發文稱，憂慮美國可能以「盜取知識產權」及「威脅國家安全」等莫須有罪名，對中國頂尖AI科學家下手，提醒楊植麟、梁文鋒等核心成員未來一段時間避免前往美國及其他五眼聯盟國家。



2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

月之暗面（Moonshot AI）創始人楊植麟（左）與DeepSeek創始人梁文鋒（右）。（網絡圖片）

文章指出，近日美國AI巨頭及政界人物對Kimi K3「竊取」美國大模型核心技術的指控甚囂塵上。特朗普科技顧問米高·克拉齊奧斯（Michael Kratsios）最新聲稱，月之暗面的人工智能項目通過「蒸餾」技術，對美國頂尖AI大模型的能力進行了「大規模竊取」，並指該公司「很可能」騙取了訪問受限的尖端英偉達伺服器權限。

美國財長貝森特（Scott Bessent）亦在周三指控中國公司進行「工業規模的蒸餾攻擊」，並表示制裁「將被提上議程」。

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent），圖為2026年5月18日，貝森特在法國巴黎出席七國集團（G7） 財長和央行行長會議。（Reuters）

文章強調，OpenAI與Anthropic兩家美國頂級AI公司對中國大模型的指控更是不遺餘力，認為這是不肯接受中國大模型迅速追趕的「歇斯底里」。文章批評，美國那些閉源大模型試圖建立壟斷性AI霸權，而Kimi K3在DeepSeek之後再次「擊碎了他們的野心和幻象」，促使他們試圖以非科學、非市場手段打擊中國競爭者，堵住他們影響力的潰堤。

文章警告，當美國在對外競爭中遭遇困難時，往往有透過羅織罪名、以非市場競爭方式打擊對手的衝動。文章特別提醒月之暗面創始人楊植麟及深度求索創始人梁文鋒，當他們成為與美國公司競爭頂級科技能力的旗手時，多一分自我保護的防備「無疑是必要的」。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

文章強調，中國不是小國，我們的力量、生態，以及捍衛主權的決心，足以對抗美國的各種攻擊性野心。

文章回顧2018年，華為的孟晚舟被抓，後來加拿大被迫釋放她，就是中國實力和決心在特殊鬥爭領域的展現。胡錫進表示「那一役對五眼聯盟都是一個教訓」。

孟晚舟。（華為官網）

但文章強調，儘管中國有足夠力量對抗美國的攻擊性野心，相關核心成員仍應避免前往美國及其他五眼聯盟國家，以防萬一。