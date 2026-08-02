美國再將43家中國企業列禁進口實體清單　中國棉花協會：堅決反對

美國7月31日公布，再將43家中國公司列入涉及強迫維吾爾族勞動的實體清單，最新入列的實體涉及製藥、金屬、棉花、食品和鋰生產行業的公司。中國棉花協會8月2日發佈聲明稱，中國棉花協會對此表示高度關注和堅決反對。



2021年3月26日，在新疆喀什地區莎車縣，阿卜杜薩力·阿伍提往播種機里倒棉籽。（新華社）

2021年3月26日，在位於新疆喀什地區莎車縣的棉田裏，農民在播種棉籽。（新華社）

聲明中提到，美方所謂「強迫勞動」的指控毫無事實與法理依據。中國棉花產業始終堅持市場化、現代化發展方向，新疆機採棉目前佔比已超過90%，從種植、採摘到加工、紡織，全產業鏈均實現了高度自動化與規模化。廣大棉農與產業工人的勞動權益受到中國法律的嚴格保護，就業選擇完全自由，根本不存在所謂的強迫勞動。美方無視這一客觀事實，對中國企業實施「有罪推定」，其實質是將人權議題政治化、工具化，企圖遏制中國棉紡織產業的發展。

此次制裁嚴重破壞了全球棉花產業鏈與供應鏈的穩定。棉花作為全球性的大宗商品，其產業鏈已高度國際化。美方此舉損害了中國企業的合法權益。

在新疆尉犁縣塔里木鄉英努爾村，農民駕駛大馬力拖拉機在棉田裏進行鋪膜作業。（新華社）

聲明還稱，面對美方打壓，中國棉花產業有信心、有能力應對挑戰。中國擁有全球最完整的棉花及紡織產業鏈、超大規模的國內消費市場以及日益多元化的國際市場佈局。協會呼籲廣大國內棉花及紡織企業保持定力，堅定信心，加強合作，積極開拓多元化市場，增強供應鏈韌性，以高質量的產品和不可替代的產業優勢打破外部封鎖。

此前報道

路透社報道，最新入列的實體涉及製藥、金屬、棉花、食品和鋰生產行業的公司。

美國2021年頒布《維吾爾強迫勞動預防法實體清單》（UFLPA），禁止進口在新疆生產或由清單上指定公司生產的產品，除非進口商能夠證明這些商品不是通過強迫勞動製造。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

報道指，這是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政以來首次將公司新增至名單內，使名單上的實體數量從144家增加到187家；這也是自該法案2021年12月簽署生效以來，單次新增實體數量最多的一次。

中國商務部8月1日回應，指美方相關做法毫無事實依據，持續借所謂「人權」和「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。

商務部發言人稱，美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。中方敦促美方立即停止對新疆的攻擊抹黑，停止操弄所謂「強迫勞動」議題，停止無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。