有片｜新疆賽里木湖7名職員圍毆旅遊車司機　涉事者被開除

正值中國暑假旅遊旺季，新疆賽里木湖發生工作人員毆打旅遊車司機事故。景區發佈通報說，對七名涉事人員予以辭退。他們目前已被警方採取控制措施，事件正在進一步調查中。



賽里木湖7名員工毆打司機被辭退。（微博）

賽里木湖7名員工毆打司機被辭退。（微博）

據多家媒體報道，有網民星期四（7月23日）反映，賽里木湖景區多名工作人員毆打他人，相關影片在網絡流傳。

景區管理委員會星期五（24日）在微信公號發佈情況通報，證實星期四下午5時許，景區入口處發生多名景區工作人員毆打旅遊車司機事件。

賽里木湖7名員工毆打司機被辭退。（微博）

通報稱，一名景區工作人員在開展票務核驗時，與一名旅遊車司機發生爭執並互毆，隨後多名景區工作人員參與毆打行為。

接到報警後，轄區民警迅速抵達現場處置，快速隔離雙方人員，恢復景區秩序。經警方深入問詢圍觀群眾和涉事人員，仔細查看現場監控和網民發佈的視頻，現場有10名景區工作人員，確認有七人參與了毆打行為，另有一人報警，兩人進行勸阻。

當天晚上，警方對參與毆打行為的七名工作人員依法傳喚並採取控制措施，正抓緊進行進一步的調查，後續將根據案件性質和被打司機傷情鑑定結果依法嚴肅處理。

同時，景區管委會根據目前核查結果，對上述七人予以辭退處理。博州有關部門對負有直接責任的景區管理經營部門，特別是票務、安檢等相關負責人員、管理人員依規依紀追責問責。

通報形容，上述事件性質惡劣、教訓極其深刻，充分暴露出景區管理存在嚴重問題。

景區將在三方面排查問題、全面整頓：全員開展警示教育、法律法規專題培訓並簽訂承諾書；完善制度機制，規範景區工作人員管理辦法等制度；優化景區服務，為遊客提供更加便利通暢的遊覽服務，並自覺接受廣大遊客和網友監督。

景區管委會稱，對上述事件深感痛心、深感自責，並向旅遊車司機道歉，也向廣大遊客和網民真誠致歉。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

