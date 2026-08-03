大灣區首個｢華龍一號｣項目一期建成投產　可滿足近200萬人口用電

《央視新聞》消息，8月3日，中國廣核集團廣東太平嶺核電項目2號機組正式投產發電，標誌着粵港澳大灣區首個「華龍一號」核電項目一期工程全面建成投產。



中廣核廣東太平嶺核電項目2號機組正式投產發電。（第一財經）

此次投產發電的2號機組，採用中國具有完全自主知識產權的三代核電「華龍一號」技術，核心設備國產化率超90%，單台機組額定電功率約1200兆瓦。

太平嶺核電項目位於廣東省惠州市惠東縣，項目規劃分三期建設六台「華龍一號」核電機組。待六台機組全部建成後，項目年上網電量預計每年可等效減少標煤消耗約1502萬噸、減排二氧化碳約4620萬噸。

中廣核惠州核電有限公司董事長章國強表示，按照2025年國內核電平均利用小時數測算，兩台機組預計年發電量超過180億千瓦時，可滿足近200萬人口一年的生產生活用電需求，每年等效減排二氧化碳約1663萬噸，將進一步提升大灣區清潔能源供應保障能力。

中廣核廣東太平嶺核電項目2號機組正式投產發電。（中國核電網）

據《第一財經》報道，作為一種清潔能源，核電對優化能源結構、保障能源安全、構建新型能源體系、助力實現「雙碳」目標具有重要作用。7月31日，國務院常務會議決定核准浙江金七門核電二期、廣東太平嶺核電三期、遼寧莊河核電一期、山東萊陽核電一期等四個核電項目，共計8台機組。

國家能源局數據顯示，「十四五」期間，全國共核准46台核電機組。疊加本次最新核准項目，目前內地在運、在建及核准待建核電機組共120台，裝機容量1.35億千瓦，在建規模連續多年穩居世界第一。

中國核電裝機規模有望超越美國

《「十五五」碳達峰行動方案》顯示，到2030年，中國在運核電裝機容量達到1.1億千瓦左右。截至2025年底，全國在運核電裝機容量為6252萬千瓦。

目前美國在運核電裝機容量為9600多萬千瓦，位居全球首位。不過，根據中國核能行業協會此前發佈的《中國核能發展報告2026》藍皮書，中國核電裝機規模有望於2030年前超越美國，登頂全球第一。