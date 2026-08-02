江蘇徐州試行｢集中供冷｣ 廢棄礦井水變冷氣引熱議
撰文：盛昀
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《央視財經》報道，近日江蘇徐州最高氣溫已超過35℃，當地企業將已經關閉礦井中的積水引到屋苑的換熱站，再通過冬季所使用的供暖管網為用戶降溫，室溫可以保持在25℃左右。
據報道，當地的臥牛山煤礦雖然已經關停，但井巷內的積水常年保持在19℃左右，且不斷流，是天然的「冷卻液」。當地企業通過技術創新，將礦井水引到居民屋苑換熱站，再通過冬季所用的供暖管網為用戶家降溫。即使外面溫度已經超過35℃，室內不開空調也可以維持在25℃。
某熱力公司科研項目負責人張濤表示，從廢棄的礦井水中提取冷量，減少了空調這種室外排放的熱島效應，更低碳、更環保綠色。與傳統空調相比，該系統能耗降低約50%，以目前正在試點屋苑的近百戶供冷負荷測算，每年可減少二氧化碳排放約50噸。
相關部門表示，試點供冷系統成功後，將計劃大面積推廣該供冷方式。此外，試點屋苑的供冷費將按照季度收取，每平方米4元。
事件衝上微博熱搜引發熱議，有人希望可以推廣：「如果節能環保，真的值得推廣，是不是也比整天吹空調更健康。」「一年比一年熱了，確實快頂不住了。這個方法確實羨慕！」
也有人心存疑慮：「不是每個地方都有這種低溫水。」「那地面豈不是濕溜溜的全是冷凝水？」
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