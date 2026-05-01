湖南水庫現農藥膠瓶衛生用品　萬人飲水源淪垃圾崗　官方急清理

湖南永州市寧遠縣雙龍水庫被揭發衛生狀況堪憂。當地居民投訴指，作為二級飲用水水源保護區的雙龍水庫，竟布滿生活垃圾如內衣褲和女性衛生用品，甚至還有國家禁用的劇毒農藥膠瓶。



4月30日，寧遠縣水利局發佈通告指，近日當地出現強降雨，垃圾隨雨水流入水庫內，事後已全面清理庫區漂浮物，後續會取樣檢測水質，確保水質安全。



水庫上方飄著大量垃圾。（南國早報）

水庫淪垃圾崗 漂浮衛生用品及農藥膠瓶

《南國早報》報道，寧遠縣居民盤先生投訴，雙龍水庫是桐木漯瑤族鄉及清水橋鎮多個村落屯用水的水源地，服務人口逾萬人。半個月前，他發現水庫兩處水域存在生活垃圾，其中，一處取水口上方的水面上漂浮大量生活垃圾，「有沙發、內衣內褲、女性衛生用品，甚至還有甲胺磷、敵敵畏等國家禁用的劇毒農藥的包裝瓶」。

盤先生曾向有關部門反映，對方回復已清理，但他在4月30日實地視察，發現仍有大量垃圾，還有人長期在水庫內養魚。

飲用水保護區水面出現甲胺磷、敵敵畏等劇毒農藥的瓶子。（南國早報）

官方：垃圾隨山洪湧入水庫 取水口未受污染

4月30日，雙龍水庫管理所負責人張平旺解釋，水庫內的生活垃圾在「尾水」區域，因前兩天大雨引發山洪帶入庫區，已經派人清理。他強調，飲用水的取水點不在該區域，對飲用水源沒有影響。

自至於水庫養魚問題，他表示「這是生態養魚」，但接下來會中止所有養殖戶的合同，將嚴禁水庫有任何養殖活動。

飲用水保護區水面出現甲胺磷、敵敵畏等劇毒農藥的瓶子。（南國早報）

湖南甯遠縣雙龍水庫屬於飲用水水源二級保護區。（南國早報）

水利局：將取樣檢測確保水質安全

4月30日，寧遠縣水利局發佈通告，指4月28日至29日當地出現強降雨，其中雙龍水庫區域降雨量達98.5毫米。受強降雨沖刷，上游村莊的生產生活垃圾隨雨水流入庫區，堆積在水庫尾水區域。雙龍水庫取水口與尾水區域直線距離約1500米。

通告強調，4月30日降雨結束後，已全面清理清理庫區漂浮物。接下來將加強日常巡查和庫區保潔，同時協調生態環境部門取樣檢測，確保取水口水源清潔、水質安全。