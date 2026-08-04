中國氣象局：預測8月將有2至3個颱風登陸或影響　強度總體偏強

《央視新聞》報道，8月4日上午，中國氣象局召開發布會。會上，國家氣候中心副主任賈小龍針對7月天氣氣候特徵以及8月氣候趨勢預測等內容進行了介紹。預計8月有2至3個颱風登陸或明顯影響中國，強度總體偏強，存在較強颱風北上影響中國北方地區的風險。



8月4日上午，中國氣象局召開發布會。（南方都市報）

8月4日下午2時前後，「白海豚」再次加強為超強颱風，中心附近最大風力16級（52米/秒）。（中國天氣網）

7月：南方暴雨過程強、颱風個數偏多

發布會首先回顧了7月的天氣特徵。一是全國降水量略偏多，南方暴雨過程強、落區重疊，華北雨季偏早，北方暴雨極端性突出。全國平均降水量123.0毫米，較常年同期（121.7毫米）偏多1.1%。有5次大範圍暴雨過程影響中國，南方暴雨綜合強度強，廣東、廣西、貴州等地反覆受災。河北遷西、遼寧瀋陽等15個北方地區國家級氣象站日降水量突破歷史極值。

7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫壩體出現缺口，水庫下遊被淹區域場景（無人機照片）。（新華社）

7月8日在廣西貴港市西江教育園區拍攝的救援現場，公交部門派遣車輛轉運被困師生（無人機照片）。（新華社）

二是颱風生成和登陸個數均偏多，風雨影響持續久、範圍廣。7月，西北太平洋和南海海域有5個颱風生成，其中3個登陸中國，均較常年同期（3.8個和1.8個）偏多。 「美莎克」於7月3日在海南陵水縣登陸，其殘餘環流疊加西南季風持續輸送水汽，造成廣西、廣東等地持續性極端強降雨；第9號颱風「巴威」是1949年以來7月登陸浙江的最強颱風，超強颱風維持時間長，在颱風遠距離水汽輸送和外圍雲系影響下，風雨影響縱貫華東、華北直至東北地區；第12號颱風「紅霞」為今年以來登中國的最強颱風，從生成到登陸僅歷時兩天，受其影響，華南等地出現極端短時強降水。

2026年7月11日，隨着颱風「巴威」逼近，浙江省溫州樂清市市民在雨中行走。（新華社）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（夏家朗攝）

此外，7月全國全國平均氣溫23.5℃，為歷史同期第二高。川渝等地高溫持續時間長、4次區域性強對流天氣過程覆蓋中國22個省（區、市）。7月6日，湖北咸寧、黃石、鄂州等地出現8～13級雷暴大風，局地瞬時大風達40m/s，並出現3個龍捲，其中兩個達到強龍捲等級。

7月7日，在湖北省黃岡市黃州區東湖街道受災物流園區，救援人員進行搜救工作。（新華社）

8月：6次明顯降水和4次高溫過程、2至3個颱風影響

發布會對8月氣候趨勢預測進行了介紹。降水方面，預計8月有6次明顯降水天氣過程，發生的時段分別為8月3日-6日、8日-10日、12日-15日、18日-21日、24日-25日和30日-31日。氣溫方面，全國大部地區氣溫較常年同期偏高，有4次明顯高溫過程，發生的時段分別為8月7日-9日、11日-14日、22日-25日、29日-31日。

8月4日下午2時前後，「白海豚」再次加強為超強颱風，中心附近最大風力16級（52米/秒）。（中國天氣網）

颱風方面，西北太平洋和南海海域有6至7個颱風生成，較常年同期（5.6個）偏多；有2至3個颱風登陸或明顯影響中國，接近常年同期（2.3個）；強度總體偏強，存在較強颱風北上影響中國北方地區的風險。

熱帶氣旋白海豚的路徑概率預報圖，出現三種可能路徑，對本港影響不大同。（天文台圖片）

氣象部門提醒，8月為颱風活躍期，預計颱風強度整體偏強，對華南、華東沿海造成風雨影響，同時存在較強颱風北上深入華北、東北地區的風險。建議沿海地區備足防風防澇物資，嚴防山洪和地質災害、海水倒灌及城市暴雨積澇。