山東女不滿未婚夫抽煙影響備孕　爭執中持刀刺死對方　被判死緩

山東聊城一名28歲小學女教師，擔心未婚夫吸食電子煙影響備孕，雙方爆發激烈爭執，期間女子持刀捅刺對方致死。案件日前一審宣判，女子被判死刑緩期二年執行，被告家屬認為判決過重，已正式提出上訴。



示意圖，與事件無關。（新華社）

備孕期不滿抽煙 爆發衝突錯手捅死未婚夫

據《現代快報》報道，劉女（化姓）1997年出生，為山東聊城的一名小學美術教師。2024年經人介紹認識男友張某（化姓），兩人於2025年10月舉行結婚儀式並同居，原定於同年底正式領證結婚。

同年12月12日傍晚，二人與友人聚餐後返家，當晚張某喝了不少白酒，回家途中又吸食電子煙，劉女見狀大為不滿，上前搶奪電子煙，雙方隨即發生推搡。劉某氣憤先獨自回家，張某回家後，劉某便因抽煙問題質問並推搡對方，二人爆發肢體衝突。

電子煙示意圖，與本事件無關。（鄭子峰 ）

隨後劉女走到廚房拿起平底鍋砸向張某頭部。張某被砸後將劉某推入廚房並按壓在操作枱上。混亂中，劉某順手從刀架上拔出一把水果刀，張某見狀即時鬆手後退避讓，但在拉扯推搡間，劉某仍持刀向張某左胸連刺兩刀，刺穿其心臟。

張某出血倒地後，劉女連忙撥打急救電話，並脫下衣服為對方按壓止血，隨後在送院途中撥打110投案。經法醫鑑定，張某因左胸兩處刀傷導致心臟劈裂搶救不治，劉女則受輕微傷。

劉女不滿未婚夫抽煙影響備孕持刀刺死。（示意圖，無事件無關，中國禁毒網）

法庭認定故意傷害 判死緩女方上訴

法庭上，劉女及其律師主張當時屬「正當防衛」，指男方醉酒施暴，當時力量懸殊只能持刀自救；但控方及死者家屬堅稱劉某持鍋砸人主動激化矛盾，且事後推諉過錯，請求法院判處劉女死刑。

山東聊城市中級法院審理後認為，當晚首次肢體衝突結束後，劉女並未冷靜止損，張某發現劉女持刀後已立刻鬆手後退，未繼續侵害，劉女主動持刀傷人屬於故意傷害，不構成正當防衛。考慮到劉某無殺人主觀故意，事後積極施救並構成自首，依法一審判處劉某故意傷害罪成，判處死刑緩期二年執行，並賠償死者家屬醫療及喪葬費共5.6萬餘元人民幣。

對此，劉女母親表示，女兒的傷情雖然屬於輕微傷，但身體13個部位有29處傷，兩人原本感情極佳且正積極備孕，這次是由於矛盾引發的衝突，認為判決過重，已正式提出上訴。而死者父親對判決結果並不願意說太多，只說「商量一下再決定是否抗訴」。