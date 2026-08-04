全日空上海飛東京航班險撞機　相距僅20米　旅客：3次才成功降落

當地時間8月4日清晨5時44分左右，一架全日空航班NH968在東京羽田機場上空準備降落時，險些與一架日本政府飛行檢查飛機相撞。飛行軌跡數據顯示，兩機垂直高度差僅約20米，存在極高碰撞風險。機上共有機組人員和乘客197人。一名乘坐該航班的旅客透露，飛機第一次降落時「推力特別大」，第三次才成功降落。



機上197人 兩機垂直高度僅約20米

飛行追蹤網站Flightradar24數據顯示，兩機垂直高度差僅約20米。（Flightradar24）

飛行追蹤網站Flightradar24數據顯示，兩機垂直高度差僅約20米。（Flightradar24）

綜合內媒《紅星新聞》、日本《JX新聞社》等報道，8月4日清晨，一架隸屬於日本國土交通省民航局的飛行檢查客機「白博士」從羽田機場D跑道起飛後，與一架從上海起飛、正準備降落羽田機場C跑道的全日空（ANA）航班極度接近。該航班原計劃於當地時間清晨5時45分抵達。據悉，機上共有197名機組人員和乘客。

飛行追蹤網站Flightradar24數據顯示，兩機垂直高度差僅約20米，存在極高碰撞風險。全日空航班機組收到防撞系統（TCAS）告警後立刻執行復飛操作進行避讓，現場管制人員隨即向日本檢查機機組發出嚴厲質詢：「你們沒看見進港飛機嗎！？太生氣了！」最終，航班於當地時間早上6時10分降落，機組人員和乘客均未受傷。

航旅縱橫顯示，NH968航班於當地時間早上6時10分降落。（航旅縱橫）

旅客：推力特別大、第三次才成功降落

一名乘坐該航班的旅客透露，第一次降落時「感覺突然飛機一下子推力特別大」，第二次是低空掠過羽田機場，第三次才成功降落，「但感覺落地比較重」。機組在降落前對旅客進行了安撫。

另一位旅客葉女士稱，當時未感覺到要撞機，「刷到了網帖才知道。」據葉女士回憶，飛機下降時是正常下降，但突然拉升，隨後接到廣播通知地面無法降落，飛機復飛盤旋。

日本全日空航班。（Facebook）

羽田機場校驗機。（「民航事兒」微信公眾號）

據日本國土交通省稱，當時這架飛行檢查飛機從D跑道起飛後盤旋，並即將穿過一架正在下降、準備降落的全日空飛機的航線。當時該飛行檢查飛機的「空中防撞系統（TCAS）」並未啟動。目前，日本官方正在調查更多細節。