深圳樓市新政落地　2026年首現「日光盤」開賣40分鐘即售罄

4月29日，深圳出台樓市優化政策，放寬福田、南山等核心區域的限購門檻，增加限購套數，並同步調高住房公積金貸款上限。

新政出台後，深圳樓市在五一假期間迅速升溫，部分新開售樓盤出現成交熱潮，更出現今年首個「日光盤」，光明區一新樓盤92套房源，開售40分鐘即售罄。



深圳優化樓市政策

新政落地後，在深圳市福田區、南山區、寶安新安街道，戶籍居民家庭可購買3套商品住房，連續繳納社會保險或個人所得稅滿1年及以上的非深市戶籍居民家庭可購買2套商品住房。同時，有居住證的居民家庭，無需社保記錄的也可以在上述區域買一套住房。

另外，新政同步提高住房公積金（住在職職工個人及其所在單位逐月繳存的長期住房儲金）貸款額度，以個人申請的，貸款額度從60萬元（人民幣，下同）提高至70萬元，繳存職工家庭申請的，貸款額度從110萬元提高至130萬元。

「2026深圳五一好房節」今天（5月1日）上午，在寶安區歡樂港灣濱海公園雕塑廣場正式啟動。（香港01 鄭寧）

若滿足上浮情形，最高額度可大幅上浮。例如，同時滿足首套住房、二孩及以上家庭、購買保障性住房三項條件時，家庭最高可貸351萬元。

據樂有家門店統計及公開數據，「五一」期間，深圳市南山區新房、二手房簽約量同比分別大漲105%、85%；福田區新房、二手房簽約量同比分別上漲100%、77%，新建商品住宅認購套數同比暴增500%；寶安區新房、二手房簽約量同比分別上漲45%、150%。

據深圳市住房和建設局數據，4月30日至5月5日，深圳全市商品住房累計網簽829套，同比增加62.5%。

深圳核心區睇樓現場。（深圳新聞網）

深圳「日光盤」再次出現

深圳「新政」發布後，部分新開售樓盤出現成交熱潮。位於光明區的龍湖觀萃於5月3日開售，推出的92套房源當日售罄，銷售額超3.5億元，成為2026年深圳市首個「日光盤」。

據開發商相關負責人介紹，「五一」假期前三天，龍湖觀萃日均到訪量較節前增長明顯，客戶以光明本地及南山、寶安的剛需和改善型群體為主。新政發布後，客戶咨詢量大增。

位於光明區的龍湖觀萃於5月3日開售，推出的92套房源當日售罄。（深圳新聞網）

據《21世紀經濟報道》，一位福田區項目的銷售策劃人士稱，「五一」期間，項目的來訪量比四月平均有50%以上的增長，而且成交轉化率也不錯，成交量已經趕上了四月全月。

一位全國性房企深圳公司的人士則稱，寶安、龍華的成交帶動非常明顯。其中，新房來訪成交基本上是4月周末的1.5倍，外地客線上咨詢比例有所增加。

龍湖觀萃為2026年深圳首個「日光盤」。（深圳新聞網）

龍湖觀萃住宅效果圖。（深圳新聞網）

外地客湧入深圳買樓

僅憑深圳居住證，外地人士即可在福田等核心區直接購買1套住房，徹底取消社保和個稅繳納的門檻限制。多間福田核心片區的門店中介表示，假期期間咨詢量直接翻倍，不少香港、長沙等地的外地客戶，憑借剛辦好的深圳居住證到福田「掃樓」。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉向《21世紀經濟報道》表示，放開中心區限購，目的是激活部分外地人群、本地戶籍資產配置型購房者，基於對中心區資產價值的良好預期而入市購房的需求。中心區房源價格較高，此舉能導入部分高收入人群，有助於改善當前市場的結構性問題，促進交易循環。