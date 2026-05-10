國常會強調鞏固經濟穩中向好勢頭　推進房地產等風險化解工作

國務院總理李強9日主持召開國務院常務會議。會議指出，要把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷上來，鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，努力實現「十五五」良好開局。會議特別點名房地產、地方政府債券、中小金融機構等領域，要求有力有效應對風險挑戰，持續推進風險化解工作。



國務院總理李強9日主持召開國務院常務會議。（新華社）

據新華網報道，國務院總理李強，主持召開國務院常務會議，學習貫徹國家主席習近平關於當前經濟形勢和及加強基礎研究的講話精神。會議強調，要進一步增強信心，在應對變局中把握機遇，鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，努力實現「十五五」良好開局。

李強指，宏觀政策要堅持靠前發力，不斷提升實施效能。做強國內大循環要在供需協同、聯動升級上求突破。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究。要有力有效應對風險挑戰，持續推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等領域風險化解，堅決遏制重特大事故發生。

會議研究推進地方政府債務風險化解有關工作，指繼續聚焦重點領域和薄弱環節，壓實地方主體責任，完善支持化債政策，增強地方自主償債能力，確保如期完成化債任務。要建立健全長效機制，堅決防範新增隱性債務。

會議還聽取全國綜合交通運輸體系建設情況匯報，指出要統籌推進交通基礎設施建設，着眼完善綜合立體交通網絡，堅持一體佈局、系統集成，切實用好存量資源、做優增量供給。要提升管理服務水平，促進貨運降本提質增效。要持續深化改革創新，建設統一開放的交通運輸市場，積極推動新技術賦能應用，安全有序發展交通運輸新業態，培育更多新的增長點。

最後，會議審議通過《中華人民共和國礦產資源法實施條例(草案)》。會議指出，《條例》進一步細化了礦業權管理和礦產資源開發利用各環節相關制度措施，要依法加強礦產資源全鏈條管理，科學確定戰略性礦產資源目錄，完善資源儲備和應急制度，全面提高礦產資源安全保障水平。會議還研究了其他事項。