「白海豚」強度三天三變維持強颱風級　或10日前後登陸浙閩沿海

今年第13號颱風「白海豚」8月5日清晨再度減弱為強颱風級，中心附近最大風力15級（50米/秒），基本卡在強颱風上限。雲圖顯示其結構保持完整，雲系覆蓋約80萬平方公里，近似東北三省面積。



中央氣象台預計，「白海豚」將以每小時20至25公里速度向偏西方向移動，強度變化不大。7日（本周五）之前，颱風對中國近海海域沒有明顯影響，不過受外圍環流影響，星期五（7日）至星期天浙江沿海風力將增強，星期六至星期天部分地區有暴雨。



氣象分析師指出，目前「白海豚」已有登陸中國的可能。進入東海後大致有兩條可能路徑，一是逐漸深入內陸，或登陸浙閩沿海，二是近海北上，或登陸長江口以北沿海。



今年第13號颱風「白海豚」8月5日清晨再度減弱為強颱風級，中心附近最大風力15級（50米/秒），基本卡在強颱風上限。（中國天氣）

強度三天三變卡強颱風上限 暴雨周末襲浙江

「白海豚」於7月27日下午2時在西北太平洋洋面上生成。7月28日至29日，它快速從熱帶風暴級增強至超強颱風級；8月3日早晨一度減弱為強颱風級，4日下午再次加強為超強颱風，5日清晨5時又再次減弱。目前其中心位於琉球群島那霸市偏東約1130公里。

雲圖顯示「白海豚」結構保持完整，風眼清晰。其雲系覆蓋約80萬平方公里，近似東北三省面積。5日凌晨中心附近最大風力從16級減弱為15級，不過仍屬於強颱風中的上限，實力依舊在線。

7日（本周五）之前，颱風對中國近海海域沒有明顯影響。（中國天氣）

中央氣象台預計，「白海豚」將繼續以每小時20至25公里速度向偏西方向移動，強度變化不大。8月6日之前，颱風對中國海域無影響；7日（本周五）之前對中國近海海域沒有明顯影響。

據「浙江在線」報道，浙江省氣象台預計，受「白海豚」外圍環流影響，星期五（7日）至星期天浙江沿海風力將增強，星期六至星期天部分地區有暴雨。

中國氣象局預測，強降雨星期天起將覆蓋浙江大部分地區，包括省會杭州；福建、上海，以及內陸的江西和安徽也將出現明顯降雨。

7日（本周五）之前，颱風對中國近海海域沒有明顯影響。（中國天氣）

將在7日至8日進入東海 之後變數較大

據《九派新聞》引述中國氣象局氣象分析師胡嘯指出，遠海生成的颱風通常制約因素較多，副熱帶高壓、季風強弱、多颱風效應及海溫都決定其走向。

目前「白海豚」已有登陸中國的可能。相對確定的是，「白海豚」將在7日至8日進入東海，進入東海後變數較大。從東北地區南下的冷渦系統將副熱帶高壓一分為二，為「白海豚」打開向北移動的通道。

胡嘯分析，「白海豚」進入東海後大致有兩條可能路徑，一是逐漸深入內陸，或登陸浙閩沿海。若副高減弱較慢，颱風可能在10日前後在浙閩沿海登陸，登陸時可能為強颱風或颱風級。

8月5日清晨5時許的衞星雲圖顯示，菲律賓呂宋以東熱帶風暴「鯨魚」（中間紅色位置）環流細小，而強颱風白海豚環流十分巨大（右中紅色位置）。（天文台圖片）

二是近海北上，或登陸長江口以北沿海。若北側副高減弱較快，颱風可能在10日至11日在長江口以北到山東半島登陸，登陸時可能為強熱帶風暴或颱風級。

第14號颱風「鯨魚」生成 未來或被「白海豚」吞併

今年第14號颱風「鯨魚」（熱帶風暴級）於8月5日凌晨2時在南海中東部海面生成。預計「鯨魚」將以每小時5至10公里速度向偏東方向緩慢移動，強度變化不大，將於5日夜間至6日白天在菲律賓呂宋島西北部沿海登陸，之後逐漸減弱。

8月5日清晨5時許的衞星雲圖顯示，菲律賓呂宋以東熱帶風暴「鯨魚」（中間紅色位置）環流細小，而強颱風白海豚環流十分巨大（右中紅色位置）。（天文台圖片）

值得注意的是，隨着「白海豚」逐漸靠近，兩個颱風之間將產生相互作用，「鯨魚」會被扯散，最終併入「白海豚」的環流，上演「海豚吞鯨魚」。