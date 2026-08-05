神二十一乘組返回地球後首次公開亮相　身心狀態良好

中國航天員科研訓練中心8月5日在京舉行神二十一乘組與記者見面會，這是張陸、武飛、張洪章三名航天員返回地球並完成隔離和療養恢復後，首次面向媒體與社會公眾公開亮相。



據中國航天員科研訓練中心相關負責人介紹，在中國航天員中心科研保障團隊精心照料下，神舟二十一號乘組身心狀態良好，肌肉力量、耐力和運動心肺功能基本恢復至飛行前水平，目前轉入恢復觀察階段。待完成任務返回後恢復期健康評估總結後，轉入正常訓練和工作。

神二十一乘组返回地球后首次公开亮相。（央視新聞）

中國首次太空應急行動的親歷者之一

作為中國首次太空應急行動的親歷者之一，指令長張陸坦言，這次太空應急行動的經歷，讓他們感受最深的就是中國航天的從容自信，體現的是生命至上、成功至上的價值追求，展示的是嚴慎細實、精益求精的科研作風，還有攻堅克難、眾志成城的大協作精神。無論是飛船遭受空間碎片撞擊的處置、駐留周期動態調整、乘組換船返回，還是應急發射組織實施，整套體系環環相扣、無縫銜接，為在軌航天員構建起有效的安全保障。

張陸先後執行神舟十五號、神舟二十一號兩次飛行任務，累計完成7次艙外作業，刷新了中國航天員個人出艙活動次數紀錄。

神二十一乘組。（央視新聞）

地面研製者+在軌操作者武飛的特別航天緣分

航天飛行工程師武飛擁有一段特別的航天緣分。成為航天員前，他曾參與天和核心艙、問天實驗艙研製工作，是空間站上天前最早測試、守護艙體設備的科研人員之一。如今，在軌親手操作當年反覆調試檢修的設備，心中滿是「回家」的親切感。

210天超長駐留，武飛以「淬鍊」二字概括自身收穫。個人能力層面，他解鎖了三項寶貴的「太空技能」：失重環境下的精細操作能力、高負荷下的天地協同溝通能力和在軌快速排故能力。

張洪章：在軌實（試）驗實現了多項國內技術突破

載荷專家張洪章介紹，太空微重力環境徹底改變重力、浮力、流體對流等物理規律，與地面實驗室環境差異懸殊，給各類試驗開展帶來諸多特殊挑戰，科研團隊提前完成全套精細化預案設計。任務期間，在軌實（試）驗實現了多項國內技術突破：

國內首次實現了櫻桃番茄和小麥在軌氣霧培養，驗證了光譜和水肥的高效利用等關鍵技術；國內首次實現了小鼠的空間密閉在軌飼養，為後續開展空間哺乳動物實驗奠定了技術基礎。

此前報道

據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2026年5月29日20時59分，神舟二十一號航天員張陸、武飛、張洪章全部安全順利出艙，健康狀態良好。

至此，神舟二十一號航天員乘組的太空之旅圓滿結束，航天員張陸是目前執行出艙任務次數最多的航天員。航天員武飛、張洪章的首飛之旅圓滿完成。神舟二十一號航天員乘組在軌210天，刷新中國航天員乘組在軌駐留最長紀錄。

神舟二十一號航天員乘組親身經歷和見證了中國載人航天工程史上首次飛船受空間碎片撞擊推遲返回、首次航天員乘組換船返回、首次飛船應急發射等歷史時刻。

神舟二十一號航天員張洪章已經出艙。現年39歲的張洪章成為中國第二位叩問蒼穹的載荷專家，也是中國電池領域首位進入空間站的研究人員。

神舟二十一號航天員武飛已經出艙。他是我國目前執行過飛行任務的最年輕航天員，首次飛行就完成了三次出艙活動。