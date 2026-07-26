有片｜神舟二十三號乘組在軌滿兩月　黎家盈夥同伴進行腦電測試

神舟二十三號乘組航天員朱楊柱、張志遠及港產航天員黎家盈，進駐中國太空站至今日（26日）已滿兩個月（60天）。中國載人航天工程辦公室披露，三人各項科學實（試）驗進展順利，身體狀態保持良好。過去一周，乘組重點開展多項在軌腦電測試及人體適應性研究，並順利完成交會對接在軌訓練及問天實驗艙設備維護。



過去一周，乘組重點開展多項在軌腦電測試及人體適應性研究。（影片截圖）

開展腦電測試與醫學實驗 探究長期飛行的生理機制

在航天醫學實驗領域，三名航天員利用腦電採集設備，開展了腦網絡組圖譜驅動的航天腦監測等多項在軌腦電測試工作，測試結果有助於闡明長期空間飛行中航天員腦作業能力變化的生理機制。黎家盈佩戴腦電帽，與隊友們一起完成了相關工作。

此外，乘組利用太空拉曼光譜儀進行「菌群與營養代謝」相關實驗研究，通過檢測尿液樣本中的代謝組分，探究長期太空飛行環境下人體腸道菌群的變化及其對營養代謝的影響。三人亦開展力量控制測試，獲取數據將用於開展長期在軌飛行中航天員精細動作控制的變化規律及適應性學習機制研究。

在空間微重力物理科學領域，按照實驗安排，乘組更換了燃燒科學實驗櫃氣體實驗插件內部燃燒器，更換了在線維修裝調操作櫃內實驗樣品，並完成無容器櫃實驗腔體樣品清理、軸心機構電極維護、視窗蓋鏡片清潔與更換等工作。

用中醫四診儀開展健康監測

在健康管理方面，三名航天員完成了常規醫學檢查及無創心功能檢查，利用中醫四診儀持續開展在軌健康監測。為對抗失重帶來的生理效應，黎家盈與隊友堅持在軌鍛煉，使用骨丟失對抗儀等設備積極對抗失重生理效應。

在健康管理方面，三名航天員完成了常規醫學檢查及無創心功能檢查，利用中醫四診儀持續開展在軌健康監測。（影片截圖）