軍方首度公開「驚雷-1」空射核導彈　殲-20護航轟-6N引關注

北京官方近日公開一段軍事宣傳畫面，首度展示轟-6N（H-6N）轟炸機掛載可攜帶核彈頭的「驚雷-1」（Jinglei-1，JL-1）空射彈道導彈，並由殲-20（J-20）匿蹤戰機伴飛護航，引發外界關注北京是否正展示新的空中核打擊編隊。



根據軍事媒體《Army Recognition》報道，H-6N是中國目前唯一具備空射彈道導彈能力的轟炸機，可於機腹半埋式掛載大型導彈，執行遠程打擊任務。北京官方已將這款導彈命名為「驚雷-1」，並定位為核三位一體中的空基長程導彈，但其射程、推進方式、彈頭配置及部署數量等性能細節，目前仍未對外公開。

「驚雷-1」空基遠程導彈。（截圖）

報道指出，相較於過去僅展示轟炸機或導彈，此次官方宣傳畫面同步出現至少兩架殲-20伴飛轟-6N，顯示中國展示的已不只是單一武器，而是一套由轟炸機、匿蹤戰機、空中加油機、預警機及指揮管制系統共同支援的受保護空中核打擊模式，以提高轟炸機突破防空網並完成導彈發射任務的能力。

報道指出，俄烏戰爭凸顯大型轟炸機護航的重要性，明示大型轟炸機若缺乏制空掩護，面對長程防空導彈及戰機攔截時，生存能力將大幅下降，因此制空權及護航能力已成為遠程打擊的重要環節。

轟-6N戰略轟炸機。（鼎盛軍事）

《Army Recognition》報道認為，此次殲-20伴飛轟-6N的畫面，被視為中國展示未來空中戰略打擊編隊運用概念的一部分，而非僅是公開一款新型導彈。

不過，報道亦指出，目前仍無法確認「驚雷-1」的實際性能及部署規模，也無法證實中國是否已建立完整作戰能力。但官方此次公開畫面顯示，北京正對外展示H-6N、殲-20及空射彈道導彈的整合作戰概念，凸顯其持續發展空基核打擊能力。