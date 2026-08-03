機械狼搶灘、四川艦電磁彈射　解放軍《制勝》展現軍事新突破

中國人民解放軍建軍99周年之際，中央軍委推出《制勝》主題宣傳片，該片聚焦陸軍、海軍等軍種發展，曝光大量演訓實拍畫面。

片中，陸軍機械狼（機器狼）搭載單兵火箭筒參與搶灘登陸，展現無人裝備已能夠參與攻堅突擊；海軍四川艦完成質量車測試、施放新型干擾彈；福建艦遠海巡航與055大驅夜間突擊更是印證了遠海體系打擊能力。

8月3日，內地官媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」報道，多位軍事專家表示，歷經改革重塑，解放軍實戰能力與打贏本領持續提升。影片披露的一系列演訓畫面，直觀展現出人民軍隊全方位的建設發展與長足進步。



（微信公眾號＠環時樞密院十號）

機械狼攜火箭筒搶灘 無人作戰平台火力層級顯著提升

《制勝》第一集《戰旗所向》，展現了解放軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍四大軍種的英雄部隊典型事跡，包括陸軍某旅「大渡河連」攻克跨海搶灘全新任務；海軍試飛員在空警-600艦載預警機試飛任務中挑戰多項試飛難題；火箭軍工程兵常年紮根戈壁深山修建地下陣地；空軍航空兵某旅飛行員與外軍戰機鬥智鬥勇。

在《制勝》第二集《換羽之陸》中，機械狼攜裝單兵火箭筒參與搶灘登陸作戰的畫面引發網民廣泛討論。與常見的四足機械狗不同，機械狼搭載單兵火箭筒前出突擊，伴隨登陸力量向灘頭推進。該鏡頭直觀展現無人作戰單元直接擔負前沿火力打擊任務，意味著無人裝備不再單純執行輔助任務，已經能夠直接參與攻堅突擊。

機器狼攜裝單兵火箭筒參與搶灘登陸作戰。（微信公眾號＠環時樞密院十號）

8月2日，軍事專家張學峰接受《環球時報》採訪時表示，畫面展現出解放軍機械狼作戰平台取得新進展。以往機械狼主要搭載槍械作戰，新版本可攜載火箭筒，火力層級顯著提升，同時能夠與作戰人員開展更為高效的協同行動。這既是裝備技術層面的突破，也是戰術運用層面的升級，依托人機緊密協同完成多樣化戰場任務。

張學峰分析，機械狼的真實發展水平，大概率比鏡頭呈現的更為先進。相比人形機械人，四足機械狼行進穩定性更強，具備獨特實戰優勢，或將更早投入戰場運用，在巷戰等複雜場景中承擔關鍵作戰任務。

陸軍無人裝備化身突擊主力 遠火「一箱一彈」實現超視距打擊

另一名軍事專家稱，陸航列裝的大型察打一體無人機，既能在廣闊空域開展偵察、快速甄別高價值目標，還可引導陸軍遠程火箭炮實施火力打擊。遠程箱式火箭炮「一箱一彈」在單台發射車配備兩組發射箱，各搭載一枚大型彈藥，推動陸軍遠程火力打擊範圍延伸至上百乃至數百公里，具備超視距、遠距離精確火力覆蓋能力，能夠癱瘓敵方作戰體系，有效支援突擊與兩棲作戰力量。

同時，陸軍兩棲合成旅不僅列裝先進的兩棲步戰車、兩棲突擊車，作戰兵力更實現了與無人作戰體系深度融合。兩棲突擊單元可搭載小型無人機，對敵方堡壘工事實施精準打擊，還能派出機械狼伴隨步兵行動。

四川艦質量車彈射畫面首公開 距入列更近一步

《制勝》第三集《挺進深藍》，以戰艦、潛艇、艦載機為主線描述了立體海上作戰體系，展現海軍從近海防御邁向遠洋制勝的征程。

四川艦質量車電磁彈射試驗畫面。（微信公眾號＠環時樞密院十號）

該片首次公開076型兩棲攻擊艦首艦四川艦的質量車電磁彈射試驗畫面。軍事專家張軍社表示，質量車彈射試驗順利完成，證明該艦電磁彈射能力達到預設指標，標誌四川艦邁入服役前測試衝刺階段，距離正式入列更近一步。這些畫面直接表明，中國電磁彈射系統經過多輪驗證，相關核心技術已經完全成熟，成功實現技術遷移，正式從航母平台拓展應用至兩棲攻擊艦。

張軍社表示，紀錄片清晰展示出四川艦面向遠海無人作戰的核心定位，這艘全球首型配備電磁彈射系統的兩棲攻擊艦，正推動平台功能轉型，跳出傳統直升機母艦的定位框架，向著專業化無人機母艦演進。未來，該艦可搭載大型無人作戰飛行器，必要時搭配殲-35第五代艦載戰鬥機，形成媲美輕型航母的作戰效能，構築智能化、有人無人協同的全新作戰能力。

福建艦展現遠海制勝實力

同時，片中也展示了福建艦入列後的海上實拍畫面。軍事專家分析，從影片中可以觀察到，福建艦航母綜合作戰能力實現多維度、全方位提質增效。面對空中外來挑釁目標，殲-15艦載戰鬥機雙機編隊可從容應對、靈活周旋，穩妥驅離來犯目標。

福建艦。（微信公眾號＠環時樞密院十號）

055型萬噸大驅遵義艦赴西太平洋開展聯合演訓，直面水面目標與水下潛艇雙重威脅，創新戰法完成夜間對海快速打擊，同步持續跟蹤水下目標。軍事專家張學峰稱，夜間發射更貼合真實作戰環境，意味着中國擁有全天候打擊能力。夜間敵方人員警惕性更容易下降，此時發起打擊，更有望達成突襲效果，實現出其不意的作戰目的。

張學峰還表示，從技術層面分析，導彈晝夜發射的自身性能差距不大。該類導彈普遍搭載雷達或紅外導引頭，晝夜環境並不會對導彈末端制導造成明顯制約，但夜間環境會增加目標搜尋、鎖定的難度，光學偵察手段效能下降，更加依賴雷達衛星、無人機等平台實施目標探測，對整套作戰體系支撐能力提出更高要求。

張軍社表示，全球首艘常規動力電磁彈射航母福建艦以及全球首型電磁彈射兩棲攻擊艦四川艦，搭配殲-35隱身艦載機、大型艦載無人作戰平台組成的全新裝備體系，推動人民海軍遠海大洋體系作戰能力迎來質的跨越。

空天作戰能力轉型升級

根據目前已經曝光的預告片，《制勝》下一集將聚焦空軍「空天一體、攻防兼備」，畫面涵蓋殲-20隱身戰機編隊巡航、運-20遠程投送、空中加油、預警機全域偵察、大中型無人機作戰、防空反導系統實彈演練畫面，記錄空軍處置空中特情、對外機實施警戒驅離的真實任務。

空警-600艦載固定翼艦載預警機。（微信公眾號＠環時樞密院十號）

軍事專家表示，片中展示了人民空軍多種先進的作戰裝備，包括智能化的指揮和目標的標定體系。人民空軍不僅擁有殲-20隱身戰鬥機，而且火力打擊手段變得更加多元化和高效化，可以利用先進的智能化指揮系統，快速確認戰場上的高價值目標，然後由戰鬥機使用各種各樣的精確制導彈藥，針對目標進行精準打擊。

張軍社表示，《制勝》充分揭示解放軍陸、海、空、火箭軍主戰裝備持續叠代升級，綜合作戰能力穩步提升，全軍聯合作戰與體系作戰水平進一步增強。同時，影片直觀展現出陸海空等軍兵種捍衛國家主權、安全與發展利益的堅定決心與過硬實力。