昆明化工廠泄漏黃磷　冒刺鼻白煙居民全撤離

8月4日，昆明有化工廠發生黃磷泄漏事故，現場冒出大量白煙並伴隨刺鼻氣味，不少居民反映吸入異味後出現頭暈、噁心及咽痛等症狀。二街鎮政府證實轄區工業園區有化工廠發生事故，園區周邊群眾已全部撤離。



《二三里資訊》報道，8月4日，昆明市晉寧區二街鎮工業園區內有化工廠發生泄露事故。

當地居民稱，8月4日上午11時許，他在二街鎮工業園區內目擊有化工廠冒出大量白煙，疑似裝卸黃磷的車輛違規操作，導致存儲罐體發生悶炸，但並非劇烈爆炸，也無放射性風險。他表示，現場氣味刺鼻，眼睛有灼痛感，煙霧一度籠罩二街鎮，他察覺異常後立即撤離。據其透露，當地多年前也發生過同類化工事故。

昆明有化工廠泄漏黃磷，冒出大量白煙並伴隨刺鼻氣味。（影片截圖）

另有居民稱，當日中午聞到刺鼻氣味，起初以為是降雨前兆，還伴隨有煙霧。吸入異味後，他出現咽痛、頭暈、惡心等症狀，8月5日清晨仍聞到少量異味。二街鎮政府工作人員稱，鎮政府配合園區開展應急處置，周邊群眾已完成撤離。

昆明有化工廠泄漏黃磷，冒出大量白煙並伴隨刺鼻氣味。（影片截圖）

8月5日，雲南昆明市晉寧區人民政府通報，8月4日，晉寧區二街鎮雲南浩明精細磷化工有限公司廠內，在黃磷裝卸過程中發生火情事故，未造成人員傷亡，事故具體原因正在全面調查核實。

通報稱，事故發生後，廠區員工及附近居民共1257人迅速疏散，涉事企業立即停產停業，當晚10時07分撲滅火勢。

本次事故引發黃磷燃燒。黃磷燃燒形成的煙塵對周邊局部空氣質量形成短時擾動，生態環境部門第一時間布設點位開展應急監測。監測顯示，事發區域空氣中的五氧化二磷濃度升高，經採取「截源控污」等處置措施，截至8月5日上午8時呈下降趨勢。

五氧化二磷煙塵對眼、鼻及呼吸道黏膜具有一定刺激性，短期接觸可能出現咽乾、咳嗽、眼部乾澀等不適。衛健、生態環保等部門將持續監測評估。

晉寧區人民政府表示，事故產生的煙塵對周邊居民生活造成一定影響，深表歉意。下一步將責令企業迅速整改，及時發布處置進展。

公開資料顯示，涉事企業雲南浩明精細磷化工有限公司成立於2011年，現有員工約109人，主要從事精細磷酸鹽產品、低油低砷黃磷、熱發磷酸的生產經營，同時涉足化工助劑的研發、生產和銷售。

據晉寧市人民政府官網政務信息，該公司於2024年備案新的擴產項目，計劃在晉寧工業園區二街基地遷建1套年產1萬噸的黃磷生產裝置及相關輔助配套設備設施，並配套新建1套年產1萬噸工業赤磷生產裝置和1套5000噸/年赤磷阻燃劑生產裝置及其相關輔助配套設備設施。