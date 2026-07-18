廣西醃製酸菜工場疑似「毒氣外洩」4人當場身亡 疑發酵氣體引致
撰文：中天新聞網
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廣西省河池市驚傳疑似毒氣中毒事故，當地一處醃製酸菜場所，16日發生疑似有毒氣體中毒事件，造成4人當場死亡，事故原因仍在進一步調查中。
4人當場身亡
綜合內媒報導，根據當地官方通報，這起事故發生於16日下午5時許，地點位於東江社區一處醃製酸菜場所。事件發生後，當地政府動員醫療、警力、消防及東江鎮黨委、政府等部門趕赴現場，全力進行救援及後續處置。
報導表示，其中現場有4人已無生命徵象，不幸死亡，對於事故原因，官方表示，目前相關部門已展開調查，並同步進行善後處置工作。
由於事件發生於食品醃製場所，外界關注是否與發酵過程產生有毒氣體有關，但截至目前，官方尚未公布毒氣種類及事發原因，詳細情況仍有待進一步調查釐清。
內地曾傳出食品工廠氣體外洩致死事件，一間位於四川省的食品廠於2021年檢修設施時，疑因操作不慎導致有害氣體外洩，導致多名員工中毒，釀成7人死亡，多名員工當場倒地身亡，事發現場慘不忍睹，意外發生後引發社會高度關注。
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