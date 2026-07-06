北京男工人墮樓遭1.5米鋼筋貫穿臉部　消防、醫生合力救援

7月4日，北京一名男工人在高空工作時意外墮下，臉部被地面豎立的1.5米長鋼筋刺穿，緊急送往北京同仁醫院，幸鋼筋未傷及顱內，頸內動脈及顱內主幹大血管未見損傷。經過兩小時的手術，醫療團隊完整取出鋼筋。醫生表示，患者頜面部的骨骼損傷無大礙，待軟組織癒合後，將擇期進行二期修復。



男工人的臉部被1.5米長的鋼筋刺穿。（北京同仁醫院）

消防到場切割鋼筋。（北京日報）

《北京日報》報道，7月4日上午，一名男工人在約6、7米高處工作時意外墮下，臉部被地面豎立的鋼筋刺穿，後緊急送往北京同仁醫院。由於傷者臉部貫通一根約1.5米長的鋼筋，急診團隊立即聯繫消防到場切割鋼筋。

經電腦斷層掃描（CT Scan）檢查，結果顯示鋼筋緊貼腦幹後方穿行，但並未進入顱內，頸內動脈及顱內主幹大血管未見損傷，顱內無出血；患者胸部CT也未見血氣胸、肋骨骨折；腹部CT也未見肝脾破裂。

CT結果顯示，鋼筋緊貼腦幹後方穿行，但並未進入顱內。（北京晚報）

男工人的臉部被1.5米長的鋼筋刺穿。（北京晚報）

然而，鋼筋穿行路徑緊鄰頸內動脈區域，翼突周圍血管豐富，拔除過程中一旦損傷血管便會大出血。經過近兩小時的手術，醫生成功將鋼筋從左側向後退出取走，術中未造成二次損傷。

7月5日，患者已轉入深切治療部繼續接受觀察，生命體徵平穩。醫生表示，患者頜面部的骨骼損傷已無大礙，待軟組織癒合後擇期進行二期修復。