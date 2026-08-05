遊客爬哈巴雪山遭19歲嚮導半路拋棄　涉事公司將其開除並列黑名單

近日，網民正宇反映，他在攀爬雲南香格里拉哈巴雪山時，遇到一名極不負責的19歲嚮導，全程惡語相向，多次阻攔登頂，甚至在返程途中將他丟在半路。

事發後，涉事戶外公司已解除與涉事嚮導的所有合作及勞動關係，並將其列入黑名單，同時與正宇協商退款。正宇已向當地市場監管局及文旅部門投訴。



哈巴雪山。（文旅頭條網）

哈巴雪山。（文旅頭條網）

行山途中多次起爭執 嚮導放任不管致遊客迷路

內媒《中國新聞周刊》報道，事發於7月28日，正宇稱，這是他第一次攀爬哈巴雪山，此前他曾登頂海拔5025米的四川阿壩四姑娘山大峰，也爬過內地20多座名山。此次行程出發前，他通過某營銷賬號中介聯繫到迪慶哈途尋跡戶外運動有限公司，並花費1480元（人民幣）簽訂旅遊服務合約，包括了交通、住宿、景點門票、導遊服務、旅遊保險等服務。

正宇稱，該公司通過抽籤的方式隨機為他分配了一名19歲的一對一嚮導。出發時，他曾提出查看高山嚮導資質證書，但對方表示忘記攜帶。7月28日凌晨3時，他和嚮導從海拔4100米營地出發，開始登頂哈巴雪山。正宇回憶，登山過程中，涉事嚮導對他不管不顧，「一直催我，說我是最差的、最慢的，但其實我後面還有遊客。每次我走錯，他都要抱怨」。

哈巴雪山登頂海拔。（網絡圖片）

據悉，哈巴雪山登頂最晚時間為上午10時。當天因曾經下雨，山上有大霧，能見度較低，氣溫約0°C左右，但仍有部份遊客能成功登頂。正宇表示，早上8時，他們攀登至海拔5100米時，嚮導以無法忍受寒冷、擔心遊客安全等為由，拒絕帶他登頂。「我前面後面都有人在繼續，我也想試試登頂，但嚮導每走一段路就勸我放棄，讓我不要上去」。嚮導還致電其父親稱，若他（自己）出意外，家人要向他賠償。

正宇稱，嚮導多次向他發火、爆粗，甚至差點動手，他只好選擇妥協，「但他（下山）又走得很快，到了4100米時，他直接丟下我走了」。據其拍攝的影片顯示，他獨自一人在山裏尋找營地，隨後在森林裏迷路，摔了十多次。半小時後，他找到另一家戶外機構的大本營，才跟隨該營地人員順利下山。

哈巴雪山惡劣氣候情況。（小紅書）

嚮導遭開除列黑名單 景區：疑私自進山

事發後，正宇向當地市場監管局和文旅部門發起投訴。涉事公司聯繫他，協商退款刪帖事宜，他表示不接受，「我希望這個公司能夠得到整改和處罰，也讓大家知道不是誰都可以爬哈巴雪山」。

8月1日，該公司發布通告，承認涉事嚮導在全程登山服務過程中，存在服務態度惡劣、工作嚴重不負責任等多項嚴重違規失職行為。該公司已正式解除與其所有合作及勞動關係，並將其列入永久黑名單，終身不予錄用。對於本次受影響的遊客，該公司全額退還嚮導服務費，並根據損失做後續補償。

哈巴雪山景區的運營方工作人員表示，涉事公司未向景區報備涉事遊客的登山行程，系統內未能查到相關信息，若後續查實，便屬於私自進山。工作人員還提到，已要求涉事公司作出情況說明，若情況嚴重會作出處罰，比如扣除保證金，或取消合作等。

遊客攀爬哈巴雪山。（小紅書）