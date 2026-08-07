兩岸社團交流節北京開幕　張志軍：民間交流任何力量無法阻擋

2026海峽兩岸社團交流節今（7）日在北京開幕，近百個台灣民間社團、逾500名台灣嘉賓出席，規模創歷屆之最。大陸海協會會長張志軍表示，儘管民進黨當局對兩岸交流設置重重障礙，但兩岸民間交流交往具有強勁的內生動力，是任何力量無法阻擋的。



台媒《聯合報》報道，2026海峽兩岸社團交流節開幕式7日上午在北京市朝陽區舉行，今年延續「百團牽手 百花綻放」為主題，近百個台灣民間社團、約500多名台灣嘉賓出席，規模較去年更大。

張志軍在開幕式表示，當前儘管民進黨當局對兩岸交流設置重重障礙，刻意編造謊言恐嚇台灣民眾，但今年上半年赴陸的台灣人達285萬人次，較去年同期增長24.9%，本屆交流節參會規模也較去年大幅增長。張志軍表示，這充分表明「兩岸民間交流交往具有強勁的內生動力，是任何力量無法阻擋阻隔的」。

海協會會長張志軍。（資料圖片）

同時，張志軍也對兩岸社團提出三點希望，其中包括多帶動台灣各界民眾走進大陸、了解大陸，以消除誤解、凝聚共識，並通過深化民間交流，把真實的大陸故事帶回台灣。

張志軍接著批評，當前台灣分裂勢力不斷製造兩岸隔閡對立，企圖割裂兩岸同胞的歷史與血脈聯繫，嚴重衝擊台海和平穩定，呼籲台灣社團堅守民族大義，引導台灣民眾認清台獨危害，堅守一個中國原則和九二共識，「堅定做堂堂正正的中國人」，共同維護民族根本利益。

出席活動的國民黨前副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言則表示，他始終相信兩岸關係的根基在民間、活力也在民間。社團是民間交流的重要力量，相較其他交流形式，社團交流更貼近人民生活及基層需求，也更容易建立真誠而長久的關係。

夏立言表示，越是在兩岸面臨挑戰的時候，越需要民間交流增進理解，越需要讓更多的人走一走、看一看，更實際更深層的互相認識，「交流不是一次性的活動，而是長期累積互信的過程」。

今屆交流節由北京海峽兩岸民間交流促進會和北京市朝陽區人民政府共同主辦。北京市政協副主席、北京海促會會長王紅表示，交流節已舉辦5屆，今年參與活動的「首來族」比例超過一半，參會人員規模創歷屆之最。活動期間亦將舉辦15場社團沙龍，並圍繞文化、科技、生醫康養、基層治理及青年等5個領域展開參訪活動。