金監總局原局長李雲澤被免全國人大代表　官方：因嚴重違紀違法

中國首位正部級「70後」高官李雲澤於今年4月被免去國家金融監督總局局長，5月被終止全國人大代表資格。據最新公開的四川省人大常委公報顯示，李雲澤因嚴重違紀違法被罷免全國人大代表職務。



今年第三號的四川省全國人民代表大會常務委員會公報近期被公開，其中5月27日通過的《關於罷免李雲澤第十四屆全國人民代表大會代表職務的決議》稱，因李雲澤嚴重違紀違法，四川省第十四屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議決定：罷免李雲澤的第十四屆全國人民代表大會代表職務，報第十四屆全國人民代表大會常務委員會備案、公告。

李雲澤是國家金監總局首任局長。（新華社）

公開數據顯示，李雲澤是國家金監總局首任局長。他出生於1970年9月，現年55歲，是首位正部級「70後」高官。李雲澤是山東煙臺人，畢業於天津大學，擁有經濟學博士學位，曾在中國建設銀行工作超過20年，從基層做起，曾任建行天津市分行副行長、總行計劃財務部總經理、重慶分行行長。

2016年，李雲澤擔任中國工商銀行副行長，2018年擔任四川副省長，後擔任省委常委、常務副省長。2023年5月他被任命為中國國家金監總局首任黨委書記、局長。

據了解，在今年4月底，金監總局官網的「總局領導」欄刪除了李雲澤的資料。路透社報道指，李雲澤因為違紀問題被降職。今年5月，中央宣布任命丁向群接任金監總局黨委書記，此後接任局長。