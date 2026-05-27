江西省委常委、統戰部長李偉被查　履新僅8個月　曾在國資委17年

據中央紀委國家監委網站5月27日消息，江西省委常委、統戰部部長李偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



新江西省委常委、統戰部部長李偉。（江西衛視）

公開資料顯示，李偉，男，1970年9月生，河南南召人，1993年7月參加工作，1991年12月加入中國共產黨，大學學歷，碩士學位。

據其資料顯示，李偉曾在中國兵器工業集團及旗下公司工作10年，2003年在中組部幹部五局一處擔任正處級調研員，然而在中組部僅任職4個月後，李偉進入國資委任職直至2020年。2020年7月，李偉從國資委企業領導人員管理一局（董事會工作局）局長卸任，「空降」吉林，擔任政府黨組成員、副省長。

2022年6月，李偉當選為吉林省委常委，後兼任省委秘書長職務。2025年9月，李偉跨省轉任江西省委常委、統戰部部長。在江西省委常委任上履新8個月後，李偉被查。