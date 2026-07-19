內地自媒體「預告」官員落馬？官媒：內部泄密層層轉賣形成產業鏈

近期，內地一些自媒體賬號以「掛簡歷」、諧音暗語等方式提前「預告」官員落馬，有的甚至誇大貪腐情節、編造緋聞軼事以博取流量。對此，7月17日，面向基層的中共黨刊《半月談》刊文稱，這些信息的源頭往往指向體制內部——少數公職人員違規泄露，再經網絡群組層層轉賣，進而形成一條隱蔽的黑灰產業鏈。



暗語傳播藏風險

文章舉例指出，官員簡歷在平台剛掛出來兩天，官方通報隨之而來，這種精準「卡點」的信息發佈在網絡上並非孤例。2025年7月6日，某微信公眾號發佈湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺的詳細簡歷。兩天後，中央紀委國家監委網站正式公佈其接受審查調查的消息。

文章分析認為，此類「預告」信息往往採用諧音、代稱、簡歷發佈等隱晦方式，乍看並無新內容，但仔細琢磨就能看出其想要傳遞的信息。

湖北省政協原副主席周先旺。（微信公眾號＠長安街知事）

不僅「預告」落馬，文章強調一些自媒體還熱衷在官員落馬後編排緋聞軼事，誇大貪腐情節。文章提到，某微信公眾號在貴陽市一名女性廳級幹部落馬後，發佈題為《被指「養男寵」與「道德敗壞」：揭秘三名貴陽女性「市領導」的升遷之路》的文章，將貴陽市落馬的三名女性官員串聯炒作，內容低俗離奇。據了解，貴州等地公安部門已針對此類情況開展「清網」專項行動。

文章提到的三名貴陽女性「市領導」，其中一位為貴陽市委常委、市委宣傳部部長黃成虹，2025年6月因涉嫌嚴重違紀違法，正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。（微信公眾號＠長安街知事）

內部人員帶頭傳播

針對信息來源，文章引述一位辦案人員的分析指出，為獲取流量收益，一些體制內人員充當「內鬼」泄露相關信息。

例如，經調查發現，自2025年8月以來，貴陽市某局機關黨委一級主任科員段某在網上通過多種渠道收集整理網上消息，並夥同6名親屬組建團隊，運營9個微信公眾號，通過發佈「官員簡歷」來暗示該官員的提拔、落馬等信息，以此獲取經濟收益。西部某市某局工作人員註冊「黔XXX」微信公眾號，頻繁發佈「官員簡歷」影射官員提拔或落馬。

為獲取流量收益，一些體制內人員充當「內鬼」泄露相關信息。露相關信息。（半月談）

文章指出，信息層層轉賣且隱匿性強。據辦案人員介紹，官員落馬或調動的信息流出後，會在聊天群中傳播，新加入群的人需繳納一定費用。部分公眾號運營者在群內獲得相關信息後再發佈，並通過引流手段再建新群。

辦案人員透露，每一個公眾號背後都有三四個群，初級群費用較低僅幾十元，新群入群費用則較貴，有的要399元。辦案過程中發現大量此類聊天群，群聊管理者會定期換群、關群，以「打游擊」方式躲避監管。

文章分析認為，內容擦邊增加處置難度。辦案人員介紹，發佈「官員簡歷」不屬於編造謠言或泄露國家秘密行為，公安機關暫無法律依據對相關網民立案偵查或行政處罰。對誇大貪腐情節、編撰緋聞軼事等行為，公安機關同樣無權率先闢謠——警方不掌握落馬官員具體犯罪事實，無法認定網民發佈信息為謠言。

針對這一亂象及其向短視頻平台蔓延的趨勢，受訪專家及基層幹部提出多項治理建議。

在審核規則層面，文章建議短視頻平台將諧音、隱喻、簡歷圖片等暗示性內容納入審核範圍，並研發專項識別模型。網信部門可出台跨平台監管政策，建立違規賬號跨平台通報機制，防止違規賬號「打一槍換一個地方」。

習近平曾強調：「 要把正風肅紀反腐壓力傳導到基層，深入糾治官兵身邊的『微腐敗』和不正之風，把基層搞得清清爽爽。」（新華社）

此外，文章介紹貴州等地已建立紀檢監察機關與公安部門的信息共享和協同作戰機制，由紀檢監察機關及時認定信息真偽並公開闢謠，公安部門跟進溯源打擊。同時可探索建立由組織、紀檢、網信、公安等部門組成的多方聯席會議制度，定期研判新型泄密手段和傳播動向。

最後，文章強調在明確相關政策和法律法規後，即使未直接造謠，只要存在泄露內部信息、擾亂公共秩序等行為，就應依法處罰相關自媒體，形成有效震懾。