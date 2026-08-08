白海豚颱風逼近　廣東宣布對「台灣海峽南口」實施交通管制

受白海豚颱風影響，央視報道，廣東海事局決定於6日晚上6點起，對經過台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制。海事部門提醒各船舶嚴格遵守交通管制要求，選擇安全水域避風，聽從現場海事管理機構指揮，保障海上安全。



這並非中國大陸官方首次發布類似措施。7月底紅霞颱風期間，廣東海事局公告，對經過台灣海峽南口南下的船舶，以及從廣西、海南方向經珠江口東行北上的船舶實施交通管制，稱此舉是嚴防船舶進入颱風正面影響區，亦有分析認為，這代表著中國大陸對台海的「管轄權常態化」。



「白海豚」進入24小時警戒綫。（江蘇新聞）

此外，7月初巴威颱風後福建海事局會同浙江和廣東海事部門三地海事部門以分時分區管控、全域資訊共享、遠端精準預警構建立體化聯防模式，為複雜水域跨區域協同管控提供可複製、可推廣的實踐樣本。報道稱，這是福建海事局會同浙江和廣東海事部門首次成功實踐了「台灣海峽遠海交通聯防機制」。

報導還提到，台灣海峽遠海交通管控專班充分發揮海峽遠海「指揮中樞」作用，每日測算海峽東西部交通流，對海峽在航船舶進行遠端預警。

針對有評論認為此舉是中國大陸對台海的「管轄權常態化」。台灣陸委會7日晚間回應稱，此舉已違反聯合國海洋法公約等國際規範，「還請北京當局自我節制、遵守國際規範，顧好自己的可能災情，不必越俎代庖」。