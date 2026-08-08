中國上半年註銷7632家新能源車企業　官方：產能過剩企業有序退出

中國官方數據顯示，今年上半年共有7632家新能源汽車相關企業註銷，同比增長4.6%，部分被指產能過剩的企業正加速退出競爭激烈的市場。據不完全統計，截至2026年初，已有23家中國新能源車企明確倒閉或進入破產程序，倒閉或進入破產程序的車企包括哪吒、威馬、高合、恆馳、極越、合創等。



國家市場監督管理總局8月8日公布數據顯示，今年上半年，新能源汽車、光伏和鋰電池相關企業分別註銷7632家、5089家和155家，同比分別增長4.6%、8.3%和12.3%，並稱「產能過剩行業企業有序出清退出」。



哪吒汽車破產︱3年虧210億 多地政府砸錢吸引落戶被批｢招商內捲｣

國家市場監管總局統計數據顯示，今年上半年製造業企業轉型升級腳步加快。高端裝備製造業新設企業2.8萬家，年增2.5%；其中智慧裝備製造業新設企業家數年增6.4%、城市軌道裝備製造業新設企業家數年增4.4%。

AI領域呈現熱絡態勢。今年上半年生成式AI（人工智能）領域新設企業家數5.5萬家、年增28%；人形機械人領域新設企業家數11.6萬家、年增9.5%。

近年中國AI產業蓬勃發展，2025全球工業互聯網大會上的人形機械人。（新華社）

高端技術製造業也保持較快增長。截至6月底，相關企業總數達33萬家，上半年新設1萬5000家。其中，航天器及運載火箭製造業新設企業同比大增185.7%，光纖及光纜製造業增長129.4%，集成電路製造業增長24.2%。

官方文件反駁「中國產能過剩」

中國商務部官網7月28日發布《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》，指一些國家和經濟體因擔憂自身產業競爭力和市場地位，將經貿問題政治化，並以中國產能衝擊全球市場為由加碼對華限制措施，導致保護主義升溫。

文件中稱，產能過剩是市場經濟動態現象，始終處於「平衡-失衡-再平衡」動態循環中，產業補貼與產能過剩不存在必然關係，出口多、順差大也不等於產能過剩，「中國內需不足導致產能過剩」不符合事實。