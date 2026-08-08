中國粉絲赴泰追星糾紛頻傳　駐泰使館：參加文體活動守法理性維權

近日接連發生兩起內地粉絲赴泰國參加活動引發糾紛，中國駐泰國大使館發文提醒公民參加文體活動時，應遵守當地法規和主辦方規定，如若遇到糾紛可依法理性維權。



8月8日中國駐泰國大使館公告稱，提醒中國公民來泰國參加文化演出、體育賽事、藝人見面會等大型文體活動時，應多加注意，以確保行程安全順利。



據此前報道，7月25日，泰國藝人Junior與Mark在曼谷舉辦簽售會，一名中國女粉絲被指插隊，被工作人員帶離現場；網傳畫面顯示，女粉絲一度腳踹女工作人員，隨後遭對方鎖喉、抱摔反制。

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7月29日，22名中國追星旅客在曼谷素萬那普機場被泰航拒載，交涉期間機場保安還做出「拉眼角」歧視手勢；機場回應稱，旅客因違反安全規定擅自追星進入貴賓室而被拒載，但已懲處涉事保安。

中使館公告稱，公民在泰期間應嚴格遵守當地各項法律法規，尊重當地宗教信仰、風俗習慣和文化傳統，自覺服從活動現場秩序和管理規定，文明旅遊、禮貌待人，展現良好形象。

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中使館指出，中國公民出行前可提前瞭解活動主辦方發佈的有關規定，包括入場、拍攝、攜帶物品等要求，並關注活動場館是否有其他管理規定，如禁止攜帶外帶食品飲料、限制拍攝區域等，避免因不瞭解相關規則影響活動體驗或正常參與。

中使館強調，與泰國民眾交往時，堅持相互尊重、友好相待、平等包容，積極傳遞善意，珍惜並自覺維護「中泰一家親」傳統友誼，增進相互理解和友好交流。

中使館也提醒，若發生糾紛或合法權益受到侵害，應保持冷靜，依法理性維護自身合法權益，及時向活動主辦方、現場工作人員或當地警方反映情況，並及時聯繫中國駐泰國使領館尋求協助。