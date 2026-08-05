中國粉絲泰國機場追星釀混亂　22人被拒登機兼遭保安｢拉眼角｣歧視

7月29日，泰國國際航空（泰航）編號TG674航班原計劃於23時50分從曼谷素萬那普機場飛往北京，不料卻在起飛前拒絕22名中國乘客登機，此外，在乘客交涉期間，一名機場保安被拍到向中國乘客做出拉眼角動作，被指帶有歧視意味。



機場8月4日晚發聲明稱，事件源於一群中國粉絲在機場尾隨同機中國藝人，由貴賓室一路跟至登機廊橋，屢次違反安全規定，航空公司最終決定拒絕22人登機，導致航班延誤。機場亦就保安不當言行致歉，並稱已對涉事人員作出懲處。



網上流傳的片段顯示，交涉期間，一名機場保安向中國乘客做出拉眼角動作。（微博）

部分粉絲試圖與藝人一同登機，甚至尾隨至連接機艙的登機廊橋。（影片截圖）

中國粉絲尾隨藝人闖入廊橋 闖登機門

據《紅星新聞》、《中國僑網》，事發於7月29日深夜約11時。一批乘坐泰國航空TG674航班（曼谷往北京）的中國粉絲，在機場尾隨同機一名中國藝人進入貴賓室，由於粉絲不具使用資格，泰航職員要求機場保安協助勸離。

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但粉絲其後繼續跟隨藝人進入候機區域及登機閘口。查驗登機文件時，部分粉絲拒絕配合，試圖與藝人一同登機，甚至尾隨至連接機艙的登機廊橋。航空公司一度關閉機艙門，防止未完成登機程序的粉絲進入機艙。

聲明指，航空公司評估認為，這批粉絲未遵守安全規定，且擔心登機後可能持續騷擾其他乘客，起飛後局面難以控制，因此決定拒絕22人登機，航班因而延誤。

乘客與保安爆衝突遭「拉眼角」歧視

機場方面稱，22人中12人同意卸下託運行李，其餘10人拒絕配合。拒絕配合的乘客對遭拒登機表示不滿，過程中與工作人員發生衝突。網上流傳的片段顯示，交涉期間，一名機場保安向中國乘客做出拉眼角動作。該畫面在社交平台廣泛傳播，引發外界關注。

交涉期間，一名機場保安向中國乘客做出拉眼角動作。（微博）

「拉眼角」動作是指用手指將眼角向兩側或外側拉扯，藉此模仿亞洲人細長眼睛的形狀，在國際社會與主流文化中，普遍被認定為是針對亞裔族群的強烈種族歧視與嘲弄手勢。

機場承認保安行為不當 已正式道歉

素萬那普機場在聲明中承認，保安人員攔阻旅客本為維護航空安全，但部分人員執勤期間言行不當，不符合服務標準與規定。機場已對涉事人員作出懲處，並就此事件正式道歉。機場表示，將加強人員培訓，避免類似事件再次發生。